Grote weelde op het middenveld bij Essevee

Francky Dury kan gerust iedere week twee andere middenvelders voor de verdediging posteren. De coach kan kiezen uit zes spelers. Is dat even geleden, zeg. De laatste nieuwkomer is Fredrik Oldrup Jensen van het Noorse Odds. Hij is met 400.000 euro plus bonussen de duurste inkomende transfer bij Zulte Waregem. Jochen Coorevits