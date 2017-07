Deze blinde man plaatste een zoekertje na dood van zijn vrouw, maar daar kwamen de verkeerde mensen op af

Antwerpen / Anzegem - De man die de blinde Anzegemnaar Hans Vandercruyssen heeft misbruikt, kent zijn straf. Younes B. (28) uit Antwerpen mag tot drie jaar brommen in de cel. Samen met zijn zus troggelde hij 15.000 euro af van Hans. Zijn minderjarige vriendin deed later ook slaappillen in zijn drank om zo zijn woning te kunnen leegroven.

In 2011 kreeg de vrouw van Hans de diagnose kanker. Frida wist dat ze terminaal was en wou voor haar man een nieuwe liefde zoeken. Daarom plaatste ze onder een schuilnaam een zoekertje. ‘Annie, vrouw van een blinde man met handelszaak zoekt iemand om voor hem te zorgen na haar dood’ stond er te lezen in De Streekkrant. “Er kwamen veel reacties op”, zegt Hans. “Vooral van vrouwen die op zoek waren naar geld. Na Frida’s dood plaatste ik zelf zoekertjes. Ik kan mijn zaak wel zelfstandig runnen, maar als blinde heb je toch een handicap. Ik kan noch een ei bakken noch met de auto rijden.”

Ook B., die nu veroordeeld is, reageerde op een zoekertje. “Hij was voor de feiten bij mij thuis geweest met zijn zus. Die zag me zitten, maar na een tijdje vroeg ze een lening van 15.000 euro”, zegt Hans. “Uiteindelijk heb ik die gegeven, maar er zijn papieren van opgemaakt bij de bank. Niet veel later wou ze nog eens 3.000 euro, maar daar ging ik niet op in. Ze vroeg ook om mijn auto te gebruiken. Later gaf ik toe om met mijn auto naar Antwerpen terug te keren. Alleen, terugbrengen stond niet in hun woordenboek. Ik heb mijn voertuig zelf moeten laten terughalen na een week.”

Glas cava drinken

Maar zelfs daarna was de miserie voor Hans nog niet ten einde. “Begin februari 2015 kreeg ik dan telefoon van een meisje dat mij wou ontmoeten. Ze was zogezegd 28, maar ik was toen 52 jaar en vond haar veel te jong. Omdat ze bleef aandringen, heb ik toch toegezegd. Ze zou mij de dag voor Valentijn 2015 komen bezoeken. Mijn zoon heeft haar opgehaald aan het station van Oudenaarde, vooral omdat ik het niet erg vertrouwde.”

“Hij vond het raar dat ze van tussen de fietsrekken kwam en niet van de perrons. Ze was ook een kwartier te laat. Mijn zoon en dat meisje zijn samen bij mij thuis geweest, na een half uur is mijn zoon weer vertrokken, hij vertrouwde de situatie.”

Laura K. wou bij haar aankomst onmiddellijk een glas cava drinken. “De glazen bleven beneden staan toen ik ze meenam naar boven om daar op mijn keyboard een paar liedjes te spelen. Na één liedje ging K. de glazen halen en moest ik een ad fundum met haar doen, de armen in elkaar gekruist. Op het einde voelde ik een beetje poeder, nog geen twee minuten later werd ik duizelig. Ik ben nog naar beneden kunnen lopen en heb mijn zoon gebeld, die was vlakbij in een frituur met zijn nicht. K., die maar zeventien bleek te zijn en het lief van B., was in paniek en vluchtte weg. Mijn zoon zag haar in een auto stappen. We konden snel de politie alarmeren, die hen uiteindelijk kon klemrijden.”

Woning leegroven

B. had een slaappil op zak, in de BH van K. zaten vijf blisters. “Hun plan was dat ik in slaap zou vallen en dat zij mijn huis zouden leegroven. B. was hier al een paar keer geweest en kende de woning dus redelijk goed. Er zijn ook bewijzen gevonden in de sms-berichten die ze elkaar stuurden.”

Hans heeft ondertussen de oprechte liefde opnieuw gevonden. “We zijn bijna twee jaar samen en baten de zaak samen uit. In oktober moet ik wel onder het mes, er moet een tumor in de hersenen verwijderd worden. Die zit op mijn gehoor, ik weet nu al dat ik doof zal worden aan dat oor.”