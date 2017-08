Gezin is spaargeld kwijt na computerfraude: “Zo geloofwaardig dat we erin zijn getrapt”

Nieuwkerken-Waas / Sint-Niklaas - Een gezin uit Nieuwkerken is bijna 19.000 euro kwijt als gevolg van computerfraude. “Er zijn nog veel slachtoffers in de regio. Daarom willen we iedereen waarschuwen. Trap niet in de val: je rekening is zo leeggehaald”, waarschuwt Hubert De Bock.

“We kregen op onze vaste lijn telefoon van iemand die zich in het Engels uitgaf voor een medewerker van Microsoft”, begint Hubert De Bock zijn verhaal. “We kregen het advies om onze computer aan te zetten omdat er blijkbaar iemand bezig was om deze te hacken. Bij het aanzetten van de computer merkten we dat er inderdaad iets aan de hand was. De persoon aan de telefoon gaf ons advies om een aantal gegevens in te voeren, zodat we het hacken konden tegengaan. Dat duurde een hele tijd en intussen veranderden er dingen op de computer. We kregen ook het advies om meteen een virusscan te laten uitvoeren en daarvoor moesten we tien euro betalen. We waren op dat moment al achterdochtig, maar werden gerustgesteld en schreven het gevraagde bedrag toch over, door in te loggen op onze pc-banking. Er bleef van alles gebeuren op de computer, maar toen werd plots de telefoonverbinding verbroken”, zegt Hubert De Bock.

Daders bellen nadien terug

Toen de familie de computer later weer opstartte en de rekening controleerde, bleek er een bedrag van 18.795,35 euro verdwenen. Dat geld was overgeschreven naar een Britse bank. “We alarmeerden onze bank, die meteen alles blokkeerde. Maar het geld was al weg. Van de Britse bank was het overgeschreven naar een fictief bedrijf. De kans dat we ons geld nog terugzien, is dus heel klein”, beseft Hubert De Bock, die aangifte deed bij de politie.

De buitenlandse daders staan voor niets, want ze hadden het lef om nadien nog terug te bellen. “Ze zeiden dat het een vergissing was en dat Microsoft alles meteen zou terugbetalen, maar dan moesten dat opnieuw online via onze rekening gebeuren. We hebben meteen de verbinding verbroken, want anders was onze rekening opnieuw geplunderd.”

De familie is aangeslagen door wat er gebeurde en wil voorkomen dat er nog slachtoffers vallen. “Iedereen denkt dat het hem of haar nooit overkomt, maar het klinkt zo geloofwaardig dat je er toch intrapt. Onze computer is binnen voor herstelling en daar stonden we zowat in de rij: er zijn nog heel wat slachtoffers. Daarom willen we iedereen waarschuwen. Trap niet in deze val. Microsoft blijkt trouwens nooit klanten te bellen. En van de bank kregen we het advies om nooit meer dan 3.000 euro gewoon op de rekening te laten staan.”