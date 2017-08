Elias Cobbaut maakt indruk als Mechelse stoomtrein op de linkerflank: “Als hij gaat, dan gáát hij ook”

De onbetwiste uitblinker van de eerste competitiespeeldag van KV Mechelen was er eentje uit de eigen Mechelse stal. Elias Cobbaut, 19 jaar, maakte vorig seizoen al een goede beurt in Play-off 2 en schakelde zondag tegen Standard nog een tandje bij. Een veelbelovende start voor de man die Aleksandar Bjelica moet doen vergeten. De één zijn dood, is de ander zijn brood. Thomas Standaert

Bjeli-wie? De competitie is één speeldag ver en KV Mechelen is al een zorg armer. Met een dijk van een wedstrijd bewees Elias Cobbaut zondag dat hij een meer dan waardige opvolger is voor ...