Oulare weegt meer dan 100 kilo: “De trainer heeft er me op aangesproken”

Obbi Oulare is sinds vorige week weer in het land, en maakte vrijdagavond tegen Anderlecht meteen een stevig debuut. De spits die door het Engelse Watford geleend wordt aan Antwerp heeft wel aardig wat kilo’s gewonnen. “Ik weeg 102 kilo. Daar mag misschien wel een beetje af”, zei hij in VRT-programma Extra Time.

Het was een grappig moment, vrijdagavond op de persconferentie na Antwerp-Anderlecht. Antwerp-coach Laszlo Böloni bleek de naam van zijn nieuwe spits nog niet helemaal te kennen en verdedigde zich door te zeggen dat Oulare “nog maar 48 uur hier is. We hebben zelfs nog geen tijd gehad om hem te wegen, maar ik heb met mijn eigen ogen gezien dat de weegschaal zal afzien.”

Oulare, een reus van 1m96, kwam maandag terug op die voorspelling tijdens voetbalpraatprogramma Extra Time. “Ik heb intussen op de weegschaal gestaan: 102 kilo. Daar mag misschien wel een beetje af”, was hij eerlijk. “Bölöni heeft er vanmiddag op training over gesproken met mij. Hij zei dat het naar beneden moet, en daar heeft hij gelijk in. Een kilo of twee mag er zeker af.” Of dat wil zeggen dat Oulare dan niet kan volgen bij de fysieke trainingen? “Ik loop zonder al te veel moeite te doen 19 kilometer per uur”, maakte hij zich sterk.

Oulare herhaalde ook nog eens zijn uithaal richting Zulte Waregem-trainer Francky Dury die hij eind mei al deed in Het Nieuwsblad. “Toen ik voor Zulte Waregem koos, voelde ik veel respect. Vanaf het eerste gesprek met hen werd gezegd dat ik zou spelen in de spits, en dat Leye op de tien zou staan. Dat was een leugen. Ze hadden Vetokele hetzelfde gezegd, en die mocht ook niet spelen. Dat vond ik incorrect, daarom ben ik er weggegaan.”