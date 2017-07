COMMENTAAR. Transfer Neymar zou rot cynisme van Qatarezen zijn

Het was 15 september 2010. Neymar jr. was 18 jaar en zijn moeder barstte in tranen uit. Ze had net haar zoon in het competitieduel met Atlético Goianense als een verwende kleuter zien vechten met zijn ploeggenoot Marcel. Neymar jr. wilde, tegen de wil van zijn trainer bij Santos in, een penalty nemen. Hij vocht letterlijk om de bal. “Ik herken mijn kind niet meer”, treurde moeder Nadine.