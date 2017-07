Nieuw tijdperk voetbal lijkt begonnen: Neymar wordt man van 500 miljoen

Het wereldvoetbal treedt deze week een nieuw tijdperk in. Naar verwachting neemt Paris Saint-Germain de Braziliaanse sterspeler Neymar over van FC Barcelona. Totale kostprijs van de operatie: meer dan 500 miljoen euro.

Het is van 1982 en de transfer van Diego Maradona naar Barcelona geleden dat het transferrecord in één keer werd verdubbeld

Ziet het voetbal van de toekomst er zo uit? Twee dagen voor zijn geplande transfer van een Spaanse naar een Franse club neemt Neymar da Silva Santos Júnior (25) het vliegtuig van Miami, waar hij een oefenmatch speelde, naar Shanghai. Daar wordt hij meteen naar de catwalk gevoerd om de nieuwe herfstcollectie van het merk Replay te showen. Een dag later vliegt hij door naar Qatar om er medisch gekeurd te worden en een contract te tekenen als ambassadeur voor het WK 2022. Nog een dag later wordt hij als nieuwe speler van PSG voorgesteld aan de Place du Trocadéro in Parijs, met zicht op de Eiffeltoren.

Het lijkt op een goedkoop scenario voor een dure film, maar het is naar alle waarschijnlijkheid wat Neymar de komende dagen te wachten staat. Paris Saint-Germain is niet van plan het transferrecord te verbeteren, het wil het met de Braziliaanse ster op een ander niveau brengen. Het bedrag om hem vrij te kopen bij FC Barcelona is 222 miljoen euro. Ruim 110 miljoen meer dan wat Manchester United vorig jaar betaalde voor Paul Pogba. Het is van 1982 en de transfer van Diego Maradona naar Barcelona geleden dat het transferrecord in één keer werd verdubbeld. Met een jaarloon van 60 miljoen euro gedurende vijf contractjaren loopt de kostprijs van de hele operatie zelfs op tot meer dan 500 miljoen euro.

De transfer van de nieuwste duurste speler ter wereld werd al maandenlang voorbereid en past in een strategie van de Parijzenaars om een gooi te doen naar de Champions League. Neymar zou zelfs een zeg hebben gehad in de transferpolitiek van PSG en zou zijn landgenoot Dani Alves een verhuizing naar Manchester City uit het hoofd hebben gepraat om samen met hem te gaan spelen in Parijs.

Dat de transfer precies nu tot stand komt, is geen toeval. Toen Neymar vorig jaar een nieuw contract tekende bij Barcelona, kreeg Neymars vader de belofte dat hij een commissie van 26 miljoen euro zou verdienen indien zijn zoon op 31 juli 2017 nog een speler van Barcelona zou zijn. Gisteren stond hij inderdaad nog op de loonlijst van Barça en werd het geld op zijn rekening gestort. Tekent hij deze week bij PSG, dan komt daar een tekenpremie van ruim 10 procent van het transferbedrag bij. Dus nog eens minstens 22 miljoen euro.

Qatarese koninklijke familie

Dat het transferrecord van Pogba al na een jaar wordt verpulverd, doet vragen rijzen over de doeltreffendheid van de Financial Fair Play-regels (FFP). Die werden door de Europese voetbalunie UEFA in het leven geroepen om een halt toe te roepen aan de wilde weldoeners in het voetbal. Paris Saint-Germain is eigendom van de Qatarese koninklijke familie en spendeerde sinds 2011 al meer dan 700 miljoen euro aan spelers.

Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse profliga, vraagt dat de UEFA de transfer van Neymar onderzoekt. “Niemand gelooft dat PSG Neymar kan betalen met inkomsten die het uit voetbal haalt”, zei hij in de krant Marca. “Dat betekent dat de staat Qatar geld injecteert, waardoor de club de Financial Fair Play-regels overtreedt .”

Volgens Braziliaanse media zouden de Qatari de FFP-regels omzeilen door Neymar uit te roepen tot “ambassadeur van het WK 2022” en hem daarvoor precies 222 miljoen euro uit te betalen. Neymar zou zich daardoor zelf kunnen vrijkopen bij Barcelona. Door dezelfde omweg ontsnapt hij ook nog eens aan de Franse fiscus, die hij anders volgens schattingen tot 100 miljoen euro zou moeten betalen.

In 2014 werd Paris Saint-Germain al eens gestraft voor een overtreding van de Financial Fairplay-regels. De straf bestond toen uit een beperking van 21 spelers op de Champions League-lijst en een geldboete van 60 miljoen euro.