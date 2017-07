CLUBNIEUWS. Raman op bezoek bij Duitse club, keert Van Damme terug naar België?

Benito Raman lijkt de weg richting uitgang gevonden te hebben op Sclessin, Jelle Van Damme wil terug naar België en bij Anderlecht heeft doelman Frank Boeckx de training hervat. Al het clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Opvallende afwezige in de 21-koppige selectie die Ivan Leko gisteren bekendmaakte: Laurens De Bock stapt vandaag niet mee het vliegtuig op richting Turkije. De flankverdediger incasseerde een trap in Lokeren en raakt niet wedstrijdfit. Hij revalideert verder in Brugge. Ook Wesley (meningitis), Mera, Acolatse (overbelasting) en Poulain (lies) zijn niet klaar. Limbombe en Rotariu werden gepasseerd. Diaby werd dan weer wel opgenomen in de brede selectie. In aanloop naar het volgende competitieduel kreeg Club gisteren overigens nog goed nieuws: ­Helibelton ­Palacios krijgt geen schorsing na zijn rode kaart van zaterdag op Lokeren. Het bondsparket acht zijn uitsluiting voldoende.

Michel Preud’homme is terug uit vakantie en wil zijn banden met Club Brugge weer aanhalen. De gewezen trainer van Club kondigde aan dat hij zondag Club Brugge-Eupen zal bijwonen. Het is de eerste keer sinds zijn vertrek na vorig seizoen dat dat gebeurt.

ANDERLECHT

Voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck kwamen gisteren de training van Anderlecht bekijken. Daar zagen ze hoe doelman Frank Boeckx de groepstraining hervat heeft na zijn herniaoperatie. Zijn herstel verloopt voorspoedig, maar dat betekent niet dat Boeckx meteen in aanmerking komt voor de A-ploeg. Hij moet sowieso nog wat fysieke en conditionele achterstand wegwerken. Na Matz Sels strijden Roef en Svilar voor de keepersplaatsen bij Anderlecht.

Spits Isaac Kiese Thelin sukkelde vorige week met een lichte enkelblessure, maar was er gisteren ook weer bij. Kara meldde zich keurig na zijn trip naar Senegal wegens familiale problemen. De interesse van Fenerbahçe in Teodor­czyk is nog niet concreet. Het Braziliaanse Cruzeiro wacht af om rechtsback Rafael Galhardo een contract te geven na zijn medische tests. Galhardo had vorig jaar een zware knieblessure.

ANTWERP

Antwerp hoopt nog deze maand Jelle Van Damme te kunnen losweken bij LA Galaxy. De verdediger wil na anderhalf jaar terug naar België om dichter bij zijn kinderen te zijn. Maar het is de vraag of zijn Amerikaanse werkgever hem midden in het seizoen laat gaan.

De interesse van Antwerp in Van Damme dateert al van vóór de komst van Luciano D’Onofrio naar de club. In mei gooide de Great Old al eens een lijn uit, maar Van Damme liet verstaan dat zijn club hem niet midden in het seizoen wilde laten vertrekken. Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer loopt van maart tot oktober.

“Privé is het niet altijd even makkelijk, ik mis mijn kinderen”, zei Van Damme begin juni. “Maar puur sportief heb ik het in Los Angeles naar mijn zin. Ik word hier gewaardeerd, ben kapitein en voel me fitter dan ooit. Op deze manier kan ik nog een paar jaar doorgaan. De kans is bijzonder klein dat ik in het midden van het MLS-seizoen vertrek. De club staat daar ook niet voor open.”

Twee maanden later is de situatie geëvolueerd. LA Galaxy is na 21 wedstrijden negende op elf ploegen in de Western Conference en kan de play-offs vergeten. Trainer Curt Onalfo werd vorige week na vijf nederlagen op rij de deur gewezen. Mogelijk kiest de Amerikaanse club eieren voor zijn geld en gunt hij zijn kapitein een vertrek. Daar staat tegenover dat Van Damme nog steeds als een sterkhouder wordt gezien en dat het eergierige LA Galaxy erop gebrand is het seizoen met een positieve noot te beëindigen.

Van Damme zelf neigt op dit moment naar een terugkeer naar België. Zijn kinderen keerden na een lang verblijf in de VS terug naar huis en het gemis is opnieuw voelbaar. De komst van D’Onofrio is een extra stimulans om bij Antwerp te tekenen. Van Damme zou de leidersfiguur kunnen worden waarnaar de club op zoek is.

Een transferbedrag en een competitief loon zouden geen obstakel mogen zijn indien eigenaar Paul Gheysens zijn portefeuille opentrekt. Volgens cijfers van de Amerikaanse spelersvakbond verdient Van Damme in LA 600.000 dollar (510.000 euro) per jaar.

STANDARD

Officieel heeft Benito Raman (22) van Standard nog niet te horen gekregen dat hij weg mag, maar de aanvaller viel zondag tegen KV Mechelen wel buiten de selectie. Zulte Waregem polste al, maar vindt de vraagprijs te hoog. Hetzelfde geldt voor de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf, een piste die Raman en zijn entourage als “zeer interessant” beschouwen. Gisteren bezocht hij zelfs al de competitiewedstrijd tegen Eintracht Braunschweig.

Het Italiaanse Tuttomercatoweb meldt dat Lokomotiv Moskou op Orlando Sa aast. De 29-jarige spits zou zelfs al persoonlijk rond zijn met de Russische topclub, die nu in onderhandeling is met Standard. Nog volgens het medium heeft Sa ook een aanbod van Standard op zak om zijn huidige verbintenis (tot medio 2020) open te breken. Ryan Mmaee (19) kan rekenen op interesse van het Engelse Watford. AA Gent heeft de spits eveneens op zijn lijstje staan, maar het is nog onduidelijk hoe concreet de interesse is.

KV OOSTENDE

Voor de terugwedstrijd in de Europa League tussen KV Oostende en Olympique Marseille, nu donderdag om 20.45 uur, zijn er alleen nog vipseats aan 95 euro per stuk te verkrijgen. In deze prijs is de afterparty met kaasbuffet net als koffie tijdens de pauze inbegrepen.

Deze tickets zijn te bestellen via vip@kvo.be of in de dienst ticketing en dat op dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur. Zoals bekend ging Oostende vorige week donderdag in de heenwedstrijd met 4-2 onderuit in Marseille na een meer dan verdienstelijke partij.

KV KORTRIJK

KV Kortrijk bereidt de eerste thuismatch voor. Er moet nog een goaltune gemaakt worden en Lukas Van Eenoo stelde de eerste versie voor. Er volgen er vandaag en morgen nog twee. Online kan men tot zaterdag nog abonnementen kopen. Wie er al één kocht, kan dat vanaf morgen afhalen. Het abonnement kan ook online verlengd worden. Zaterdag is het secretariaat ook uitzonderlijk open van 9 uur tot 12 uur. Rougeaux en Kagé geraken normaal fit tegen zaterdag. Rolland vertrekt allicht.

ZULTE WAREGEM

Vanaf vandaag start de ticketverkoop voor de eerste thuiswedstrijden van Zulte Waregem. Op zaterdag 5 augustus komt STVV op bezoek, een kleine week later ontvangt Essevee op vrijdag 11 augustus de West-Vlaamse buren van Club Brugge. Er kunnen in de Essevee Shop vier tickets per identiteitskaart aangekocht worden. Ook online kunnen er vier kaartjes per online account verkregen worden. De kern genoot gisteren van een vrije dag. Vandaag wordt er weer getraind.

KV MECHELEN

KV Mechelen is dit weekend aan het seizoen begonnen met 9.352 verkochte abonnementen. Daarmee doet het al vier procent beter ten opzichte van vorig seizoen en realiseert de club voor het vierde seizoen op rij een stijging in het aantal abonnees. Aangezien de aboverkoop nog een tijdje blijft lopen, nadert KV zijn eigen clubrecord van in 2009, het seizoen na de bekerfinale. Toen verkocht KV 9.499 seizoenskaarten. Een aantal dat voordien en ook nadien nooit gehaald werd. Met nog een kleine 150 abonnementen te gaan, hoopt de club snel de historische drempel van 9.500 abonnementen te overschrijden.

STVV

STVV trainde gisteren één keer. Zij die Gent klopten kregen een recuperatietraining voorgeschoteld, een andere groep trainde voluit. Ayala deed voor het eerst mee, zijn inbreng was meteen positief. Stelios Kitsiouen Vetokele incasseerden zondag een trap, zonder veel erg. Zij worden volgende dagen strikt opgevolgd.