Lestienne staat voor transfer naar Spaanse eersteklasser

Maxime Lestienne staat op het punt getransfereerd te worden naar de Spaanse Primera Division. Las Palmas is in verregaande onderhandelingen met Rubin Kazan. Volgens de Spaanse pers zou de overgang van de 25-jarige flankaanvaller vandaag afgerond kunnen worden. Lestienne speelde het afgelopen seizoen in de Russische eerste klasse zestien wedstrijden, waarin hij drie keer raak trof. Vorige zomer betaalden de Russen nog zo’n tien miljoen euro om Lestienne over te nemen van het Qatarese Al-Arabi.