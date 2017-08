Paardenwereld in rouw na dodelijke crash van bekende fokker, vrouw in levensgevaar

Brussel / Sint-Niklaas / Lokeren / Zele / Knesselare - Het zware verkeersongeval op de E17 ter hoogte van de werken in Lokeren heeft in de nacht van maandag op dinsdag het leven gekost aan de 32-jarige Bjorn Van Bunder, een bekend gezicht in de ruiterwereld. Zijn echtgenote vecht nog voor haar leven in het ziekenhuis.

Van Bunder is een naam als een klok in de hippische wereld. Zijn familie is onder meer bekend van een stoeterij in het Oost-Vlaamse Knesselare. Bjorn Van Bunder maakte onder meer naam als hippisch journalist en als organisator. Van Bunder en zijn vrouw waren dinsdagochtend op de terugweg van een veiling die Van Bunder zelf organiseerde in Sint-Niklaas. Ter hoogte van de werken aan de afrit Lokeren van de E17 in Zele ging het fout. Het koppel stond er in de file door de werken toen een vrachtwagen inreed op de jeep met paardentrailer. Van Bunder maakte geen schijn van kans en overleed ter plaatse. Zijn partner raakte zwaargewond en verkeert nog in levensgevaar.

Verkeersdeskundige

De chauffeur van de vrachtwagen die het ongeval veroorzaakte, raakte zelf lichtgewond. Er waren ook nog twee andere vrachtwagens betrokken bij het ongeval, maar zij liepen alleen materiële schade op. De aanrijdende vrachtwagenbestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De tachograafschijf werd in beslag genomen. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Alle betrokken voertuigen werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Het verkeer van Antwerpen naar Gent moest door het ongeval lange tijd de snelweg in Lokeren verlaten om er in Beervelde opnieuw op te rijden. Naar de ochtendspits toe was de weg weer vrijgemaakt, maar er is wel nog hinder.