Maak kennis met Luigia, de 24-jarige vlam van Tom Coninx (42)

VTM-sportanker Tom Coninx heeft zijn hart verloren aan de 24-jarige Italiaanse schone Luigia Gava. Dat staat deze week te lezen in Dag Allemaal. Gava is 24, studeert rechten en groeide op in Napels. Ze heeft een appartementje op Capri, dat ze ook verhuurt via Airbnb.

Coninx en Gava zijn op dit moment samen op vakantie en als we afgaan op de foto’s die op Instagram verschijnen, hebben de twee het best naar hun zin. Volgens Dag Allemmaal zou het koppel al een tijdje samen zijn, want de eerste foto van de studente in Vlaanderen dateert al van 2015.

Day 23 - After workout #100happydays #getfit #nofilter #determinaziò Een bericht gedeeld door Eenymeeny (@eenymeeny_) op 10 Apr 2017 om 6:40 PDT

Day 43 - stronger together #100happydays Een bericht gedeeld door Eenymeeny (@eenymeeny_) op 3 Jul 2017 om 5:58 PDT

Tom Coninx heeft er al een bewogen liefdesleven op zitten. Begin 2016 beviel de West-Vlaamse horeca-uitbaatster Djoeke Van Houcke van Axelle, naar haar zeggen het resultaat van een onenightstand met Coninx. Zelf heeft het sportanker zich nooit kenbaar gemaakt als biologische vader van het meisje.