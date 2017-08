Acteur Maarten Bosmans is pas getrouwd, maar woont niet samen om deze reden

Goed nieuws voor acteur Maarten Bosmans, in een vorig leven bekend als ‘Bruno van Flikken’ en recenter te zien in de sketches van ‘Loslopend Wild’. Maarten is in het huwelijksbootje gestapt met de Tsjechische Zuzana, die hij vier jaar geleden leerde kennen. Daarover bericht het weekblad Story deze week.

Maarten en Zuzana hebben al twee kinderen samen - Rozalie (1,5) en Jonas (6), dus trouwen was een logische volgende stap. Iets minder logisch: de twee gaan voorlopig nog niet samenwonen, want Zuzana woont in het verre Tsjechië.

“Samenwonen is voorlopig niet aan de orde”, klinkt het in Story. “Ik weet dat de situatie niet makkelijk is, maar we zijn dat heen- en weergereis al gewoon. Als Amélie (zijn dochter uit een vorig huwelijk, red.) oud genoeg is, verhuis ik misschien wel naar Tsjechië, maar dat zal nog niet voor de eerste jaren zijn.”