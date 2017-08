Ook PSG houdt Dendoncker in de gaten

Nadat eerder al teams als Everton en Atlético Madrid in verband gebracht werden met Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker, zegt diens manager nu in de Franse pers dat ook PSG hem in de gaten houdt. “Maar er zijn nog te veel factoren in het spel om te zeggen dat ze hem sowieso gaan halen.”

38 miljoen, zoveel vraagt Anderlecht voor Leander Dendoncker. De middenvelder maakte vorig seizoen indruk aan de zijde van Youri Tielemans en nu die afgelopen weekend voor zijn nieuwe club AS Monaco impressioneerde in de Franse Supercup tegen PSG, zegt manager Christophe Henrotay dat de Parijzenaars Dendoncker in het snotje hebben. “Ik heb met PSG meerdere malen samengezeten over verschillende spelers van Anderlecht”, liet hij bij Footmercato.net optekenen. “Het klopt dat er interesse is van veel clubs. Maar er zijn nog te veel factoren in het spel om te zeggen dat ze hem sowieso gaan halen.”

Henrotay maakt van de goede beurt van Tielemans over de grens gebruik om Dendoncker aan te prijzen. “Youri Tielemans heeft tegen PSG al getoond waartoe hij in staat is. Leander is, in een andere stijl en op een andere positie, in staat tot dezelfde dingen. Het is een jongen die aan de zijde van Tielemans speelde en die meer defensief ingesteld en sterker op fysiek vlak is. Hij heeft een uitstekende trap terwijl hij ook goede lange ballen kan geven. Hij kan ook scoren als hij de vrijheid krijgt op te rukken. Daarnaast kan hij ook scoren op spelhervattingen.”

Anderlecht wil Dendoncker absoluut houden

“Dendoncker is de perfecte partner van Tielemans. Hij loopt overal. Tegen Manchester United (in de kwartfinales van de Europa League, nvdr) heeft hij bijvoorbeeld 15 kilometer gelopen. Hij recupereert veel ballen en kan een tegenaanval opzetten. Hij is een type Bakayoko, maar dan meer met de bal. Hij heeft een indrukwekkende technische bagage. Toegegeven, hij heeft niet de ervaring van een Matuidi of een Matic, maar hij heeft niet veel tijd nodig om zich aan te passen. Dendoncker is een werker, iemand die uit een familie van landbouwers komt en dus belangrijke waarden heeft meegekregen.”

Bij Anderlecht gaven ze al aan dat ze Dendoncker absoluut in Brussel willen houden. “Ik snap het wel dat ze willen dat ik blijf en dat ze de vraagprijs dan mogelijk hoog zullen leggen, want Youri is al weg. Tegelijkertijd moet ik ook aan mezelf denken”, zei die daar twee maanden geleden nog over.