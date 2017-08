Een oplossing voor het fileleed? Fiets op raketbrandstof vliegt over het wegdek

Een Russische uitvinder en waaghals heeft dé oplossing gecreëerd voor mensen die het beu zijn om dagelijks uren in de file te spenderen, maar toch graag snel op het werk zijn: een fiets met een raketmotor die tot 72 kilometer per uur haalt. De creatieve Rus testte onlangs zijn nieuwste ontwerp en stoof over het wegdek met zijn opmerkelijke tweewieler.

De Russische Igor Negoda verdient zijn brood door hout te bewerken, maar is ook een uitvinder in hart en nieren. Zijn meest recente geesteskind is niet gemaakt voor mensen die graag genieten van een gezapig fietstochtje door het platteland, maar is een kolfje naar de hand van waaghalzen die houden van een beetje snelheid.

Tijdens de testrit op een snelweg in de buurt van de Russische provincie Rostov, haalde de uitvinder tot wel 72 kilometer per uur met zijn raketmotor. De 18 kilo wegende fiets is ook niet veel zwaarder dan de meeste tweewielers, maar verbruikt 550 gram hoogwaardige kerosine per minuut die voorlopig moet worden vervoerd in een rugzak.

Een ideaal vervoermiddel dus voor fietser die van snelheid houden en die graag met enkele kilo’s brandbaar materiaal op hun rug rondrijden.