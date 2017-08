Daarom ben je beter toch niet al te gerust als iemand je eten klaarmaakt met handschoenen

Beetje smetvrees als het om voedselhygiëne gaat en toch al wat meer op je gemak als de persoon in kwestie die je eten maakt handschoenen draagt? Dan is dat veilige gevoel misschien niet altijd terecht. Ook handschoenen kunnen namelijk een broeihaard van bacteriën zijn als je er niet correct mee omgaat en je handen te weinig wast.

Volgens Timothy Fisher, die afstudeerde aan het Culinary Institute of America, zorgen de handschoenen er net voor dat bacteriën nog sneller verspreid worden. "Mensen die handschoenen dragen, raken nog heel wat andere zaken aan behalve voedsel. Technisch gezien zouden ze telkens een ander setje moeten aantrekken als ze iets aanraken dat niet voedselgerelateerd is en volgens de meeste standaarden zou je ook je handen moeten wassen voor je nieuwe aandoet. Maar dat kost zoveel tijd dat dat vaak niet gebeurt."

Volgens Fisher creëren die handschoenen dan ook een vals veiligheidsgevoel bij de klanten. "Heel wat klanten geloven dat handschoenen synoniem zijn voor netheid, maar enkel in combinatie met het deftig wassen van de handen voorkomen ze het verspreiden van ziektes. Hoe vaak heb je iemand zijn handschoenen zien afdoen in de buurt of boven je maaltijd? Heb je er ooit bij stilgestaan dat er zo microdeeltjes op je eten terechtkomen?"

Gaatjes en scheurtjes

Fischer is in elk geval niet de enige die die mening is toegedaan. Uit een studie uit 2014 van Food Safety Magazine bleek ook al dat diegene die de handschoenen dragen in vijftig procent van de gevallen niet doorhebben dat er gaatjes of scheurtjes inzitten en dat is net waar de bacteriën zich graag nestelen. Bovendien bleek uit nog een andere studie dat mensen die handschoenen dragen de neiging hebben om minder vaak hun handen te wassen net door dat valse gevoel van veiligheid.

"Handschoenen geven - indien ze niet oordeelkundig worden gebruikt - een schijnveiligheid. Ze mogen geenszins een voorwendsel zijn om een correcte handhygiëne te verwaarlozen", klinkt het ook bij ons Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.