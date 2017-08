Dit is veruit de meest hartverwarmende animatiefilm die je deze zomer zal zien

“In a Heartbeat” vertelt het verhaal van de jonge Sherwin, een tiener wiens hart letterlijk uit zijn borst springt bij het zien van zijn klasgenoot Jonathan. Makers Beth David en Esteban Bravo tonen hoe Sherwin zijn hart moet achtervolgen voor het zijn gevoelens voor Jonathan onthult.

“Toen we eerst aan deze film zijn beginnen werken, wisten we dat we niet wilden dat hij prekerig zou zijn”, vertelden David en Bravo aan Huffington Post. “Er zit zelfs geen dialoog in, dus de personages spreken nooit om het publiek van eender wat te overtuigen.”

Wat overblijft is een vier minuten durende kortfilm die heel wat reacties losweekt bij kijkers. “We wilden het publiek gewoon tonen hoe opgroeien voor ons was, via een verhaal over een lieve, roodharige jongen die net zo verward en bang is van zijn gevoelens als wij toen”, aldus David en Bravo. “Hopelijk vindt het weerklank bij zij die zich in hem herkennen, en voor zij die dat niet doen hopen we dat ze begrip krijgen voor mensen die door een dergelijke ervaring gaan.”

De film werd gemaakt aan het Ringling College of Art in Florida en kon maar gerealiseerd worden dankzij de steun van honderden mensen die samen meer dan 14.000 dollar inzamelden via crowdfunding voor het project.

De kortfilm werd maandag op Youtube geplaatst en werd op een dag tijd al bijna twee miljoen keer bekeken en de reacties liegen er niet om: “Maak hem langer. Ik vond hem absoluut geweldig. Geen woorden nodig. Alles prachtig uitgedrukt door hun gezichten en acties”, schrijft Anna op YouTube.