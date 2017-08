Slechts 1 op 3 Belgen mag thuiswerken

Deze vakantie thuiswerken vanuit je woonkamer of op je zonneterras tijdens een zonnige zomerdag? Of liever telewerken in een hippe koffiebar of een coworkingspace bij je in de buurt? Werken vanop afstand zit de laatste jaren in de lift, maar niet voor iedereen, want slechts 1 op 3 werknemers mag van zijn of haar baas (af en toe) thuiswerken, zo blijkt. Bovendien maken bedrijven zelden duidelijke afspraken met hun thuis- en telewerkende medewerkers.

Werken wordt steeds flexibeler: we werken niet langer uitsluitend op vaste tijdstippen op een kantoor, maar meer en meer volgens glijdende werktijden, thuis of op een andere locatie die we zelf kiezen. Tempo-Team bevroeg daarom 1.050 werknemers en werkgevers naar de mogelijkheden voor flexibel werk in hun bedrijf. De resultaten tonen dat 'Het Nieuwe Werken', ook wel flexwerken genoemd, nog lang niet ingeburgerd is in de bedrijven in ons land, want maar 1 op 6 werknemers zegt dat hun bedrijf 'Het Nieuwe Werken' ondersteunt.

Bovendien laat slechts een derde van de bedrijven haar medewerkers af en toe thuiswerken, tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes, en maakt net geen 1 op 5 bedrijven tijdsonafhankelijk werk mogelijk.

Glijdende werkuren zijn wel al net iets beter verankerd op de werkvloer: 4 op 10 bedrijven biedt haar werknemers een variabel rooster.

Eigen planning

Grote bedrijven doen het op vlak van flexibel werken beduidend beter dan KMO’s en ook Nederlandstalige bedrijven staan een stapje verder dan hun Franstalige collega’s.

Werknemers vinden die flexibiliteit en werkvrijheid trouwens ook zeer belangrijk: de helft zegt dat ze liefst hun werkuren kiezen en meer dan 6 op 10 bepaalt ook liefst zijn eigen planning. Plaatsonafhankelijk werken is dan weer vooral populair bij werknemers jonger dan 35.

Waar en wanneer werken

“Kiezen waar en wanneer werknemers werken boomde de voorbije jaren maar er is dus nog zeker groeipotentieel voor bijvoorbeeld thuis -en telewerken, al beseffen we wel dat dit niet voor iedereen kan”, aldus Valérie Denis, CSR-manager bij Tempo-Team.

“Het grootste voordeel van thuis -en telewerken is dat werknemers hun werk en privéleven veel beter op elkaar kunnen afstemmen. Zo kan thuiswerken bijvoorbeeld een oplossing zijn voor de opvangperikelen waar veel ouders tijdens de zomervakantie mee geconfronteerd worden, nu scholen en opvang gesloten zijn.”

