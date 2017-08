WIELERTRANSFERS. Oss ruilt Van Avermaet voor Sagan, ook Kennaugh gaat de wereldkampioen helpen

Vanaf vandaag mogen de eerste transfers in de wielerwereld officieel aangekondigd worden: Daniel Oss (30) en Peter Kennaugh (28) gaan voor het Bora-hansgrobe van wereldkampioen Peter Sagan rijden. Eduardo Sepulveda (26) krijgt van Movistar zijn kans bij een WorldTour-team.

BORA-hansgrohe heeft dinsdag de komst aangekondigd van de Italiaan Daniel Oss (30) en de Brit Peter Kennaugh (28). Het duo tekende een contract voor twee seizoenen bij het Duitse WorldTour-team.

• Oss gaat voor Sagan werken

Daniel Oss komt over van BMC, dat hij de voorbije vijf seizoenen diende. Voordien was hij bij Liquigas al ploegmakker van wereldkampioen Peter Sagan, die hij nu opnieuw tegenkomt bij BORA-hansgrohe. Oss reed de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen als Greg Van Avermaet. Hij werd met BMC tot twee keer toe wereldkampioen ploegentijdrijden (2014 en 2015).

• Ook Kennaugh gaat wereldkampioen helpen

Peter Kennaugh verlaat na zeven seizoenen Team Sky. De tweevoudig Brits kampioen op de weg won in die periode verder ritten in de Ronde van Spanje (2016), de Dauphiné (2015) en de Ronde van Oostenrijk (2014). In Oostenrijk pakte hij in 2014 ook de eindzege.

• Klimmer Sepulveda krijgt kans bij Movistar

Ook de Argentijn Eduardo Sepulveda (26) heeft een nieuwe ploeg. Hij verlaat Fortuneo-Oscaro. Movistar, de ploeg van Valverde en Quintana, wordt zijn eerste werkgever op WorldTourniveau. Hij krijgt een contract tot 2019.

Movistar omschrijft zijn aanwinst als een ‘solide klimmer’. De Argentijn won in 2015 de Franse eendagskoersen Classic Sud-Ardèche en Tour du Doubs en eindigde al eens tweede in de rondes van Turkije (2015) en San Luis (2016, met ritwinst en de bergtrui).

Vorige maand nam Sepulveda voor de derde keer op rij deel aan de Tour de France. Daarin werd hij 65e op 2,5 uur van Chris Froome.