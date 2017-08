GERUCHTEN. Barcelona mikt op erg grote naam als opvolger Neymar, concurrent Meunier mag vertrekken bij PSG

Nu de transfer van Neymar naar PSG steeds dichterbij lijkt te komen, moet Barcelona dringend op zoek naar een opvolger. De Franse aanvaller Antoine Griezmann van concurrent Atlético Madrid ligt nu in poleposition om de plaats van de Braziliaan in te nemen. Bij PSG moet Serge Aurier, rechtsachter en concurrent van Rode Duivel Meunier, vertrekken.

Barcelona speurt volop naar een vervanger voor het geval superster Neymar toch naar PSG zou vertrekken. De Braziliaanse aanvaller zou naar Parijs vliegen om medische testen af te leggen. Maar om Neymar te vervangen, wil Barcelona een absolute topspeler binnenhalen. Barça mikte aanvankelijk op Philippe Coutinho van Liverpool, maar The Reds wilden hun nummer 10 niet zomaar laten gaan. Liverpool weigerde al een bod van 80 miljoen euro en zou nu ook 100 miljoen niet genoeg vinden. Liverpool-coach Jürgen Klopp zou volgens Bild Renato Sanches van Bayern München willen halen, mocht Coutinho toch vertrekken.

Foto: Photo News

Daarom richt Barcelona zijn peilen op Antoine Griezmann van Atlético Madrid, zo staat in de Spaanse pers. Griezmann heeft voor de Catalanen een streepje voor omdat hij de Spaanse competitie al gewend is. Barcelona zal wel stevig moeten onderhandelen met Atlético. De Franse spits heeft namelijk een clausule in zijn contract staan dat hij mag vertrekken voor 200 miljoen euro, maar dat wil Barcelona niet zomaar geven. Griezmann gaf eerder deze zomer echter al aan dat hij bij Atlético wil blijven. De Madrilenen zitten namelijk in de knoei met een transferverbod, waardoor ze geen vervanger kunnen aantrekken.

Aurier vertrekt bij PSG

Bij PSG moeten ook wat spelers vertrekken om de transfer van Neymar mogelijk te maken. Zo niet, komt de Franse club in de problemen met de Financial Fair Play.Eén van de spelers die dicht bij een vertrek staat, is woelwater Serge Aurier, zo schrijft The Guardian. De concurrent van Thomas Meunier op de rechtsachter, zou al een persoonlijk akkoord hebben met Manchester United. The Red Devils zouden bereid zijn om 25 miljoen euro neer te tellen voor de Ivoriaan, die onder bondscoach Marc Wilmots kapitein is geworden van de nationale ploeg. Blaise Matuidi en Angel Di María zouden ook mogen vertrekken.

Foto: Photo News

Ook Tottenham en Inter Milaan zouden interesse hebben in de 24-jarige rechtsachter, maar beide clubs wachten nog even af tot de vraagprijs zakt, schrijft Le Parisien. Opmerkelijk: in de Franse Supercup behield Meunier zijn plaats op de rechtsachterpositie, ondanks de komst van Dani Alves. De Braziliaan werd op rechtsmidden uitgespeeld.

Herenigt Chelsea het kampioenenduo van Leicester City?

Chelsea wil zijn middenveld versterken, nadat het gisteren Nemanja Matic verkocht aan Manchester United voor 45 miljoen euro. Chelsea-manager Antonio Conte zou daarvoor aan Danny Drinkwater denken, schrijft The Guardian. De 27-jarige middenvelder was één van de drijvende krachten achter de titel van Leicester City in 2016 en zou bij Chelsea herenigd worden met zijn maatje van toen, N’Golo Kanté.

Foto: EPA

Ondertussen wil de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois nog altijd af van spits Diego Costa. Door de aankoop van Álvaro Morata lijkt de 28-jarige Braziliaan geen toekomst meer te hebben bij Chelsea. Costa zou zich donderdag alvast niet bij de rest van de ploeg voegen om de voorbereiding verder te zetten, schrijft Marca.

Chelsea hoopt ook nog een nieuwe linksachter te halen, maar Juventus maakte al duidelijk dat The Blues niet moeten hopen op Alex Sandro. De 26-jarige Braziliaan mag niet weg van coach Allegri.

Nog in Engeland zou Everton een laatste poging willen ondernemen om Gylfi Sigurdsson weg te halen bij Swansea, dat schrijft WalesOnline. Ronald Koeman stelt een deal voor om tegemoet te komen aan de vraagprijs van 56 miljoen euro. Everton zou de 19-jarige centrumverdediger Callum Connolly in de onderhandelingen willen betrekken en daarbovenop nog eens 45 miljoen euro betalen, met bijkomende extra’s. Koeman is bereid diep in de buidel te tasten voor Sigurdsson, omdat hij gelooft dat de IJslander Everton naar de Champions League kan brengen.