Wetenschappers maken zich zorgen om nieuwe smartphone-toepassing: “Dit is de meest potentieel dodelijke app ooit”

Biologen waarschuwen voor het gevaar van een app die paddenstoelen kan herkennen. Volgens experts maakt de app te veel fouten en kunnen giftige paddenstoelen verkeerdelijk beschouwd worden al eetbare exemplaren.

Een fotoherkenningsapp die ontworpen werd om paddenstoelen te identificeren wordt door wetenschappers aangeduid als potentieel dodelijk. Ze maken zich namelijk zorgen om de nauwkeurigheid van de app. “Ik kan een Agaicus Campestris en een Amanita Phalloides fotograferen”, zegt expert in paddenstoelen Cab Davidson. “Maar de app kan er geen onderscheid tussen maken, maar toch kan één van de twee paddenstoelen ervoor zorgen dat je in het ziekenhuis belandt.”

Natuurwetenschapper Grant Williamson noemt de app op Twitter “de meest dodelijke app die ik ooit zag.”

This is probably the most potentially deadly app I've ever seen pic.twitter.com/IrjuLSC6fZ — Grant Williamson (@ozjimbob) July 24, 2017

“Dit betekent dat je dus het risico loopt om een giftige paddenstoel op te eten omdat je verkeerdelijk denkt dat die eetbaar is. Dat kan dodelijk zijn, want sommige paddenstoelen zijn zeer gevaarlijk”, zeggen de experts nog.

“Je kan een paddenstoel eigenlijk niet zomaar identificeren door ernaar te kijken”, zegt professor in microbiologie Colin Davidson. “Je kan het dus ook niet identificeren door er een foto van te nemen.”

Dodelijke engel

“Zo komt de giftige Amanita Phalloides, die ook “dodelijke hoed” of “dodelijke engel” genoemd wordt, steeds vaker voor in Europa en Noord- Amerika. Het is een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Al een kleine hoeveelheid van 30 gram van de paddenstoel kan dodelijk zijn, door vergiftiging van de lever”, zegt Davidson. “En het ergste is: je voelt je eerst een beetje ziek, maar daarna gaat het weer beter en doe je gewoon weer verder met wat je bezig was. Maar dán zullen jouw organen plots uitvallen. Het is echt vreselijk.”

De dodelijke Amanita Phalloides. Foto: ss

Davidson benadrukt nog dat de Amanita Phalloides niet de enige giftige soort is die op andere paddenstoelen lijkt. Er zijn er een hele hoop.

Levertransplantatie

Vorig jaar nog zijn in Noord-Californië (VS) alleen al 14 mensen ernstig ziek geworden door de “dodelijke engel”. Drie onder hen moesten een levertransplantatie ondergaan.

De ontwikkelaar van de app, Nicholas Sheriff, verdedigt zich door te zeggen dat de app nog in een testfase zit en inderdaad niet altijd de juiste paddenstoel kan identificeren. “De app mag niet beschouwd worden als een app om te bepalen wat wel of niet veilig is om te eten.” Hij ziet de app meer als een referentiegids voor paddenstoelen.