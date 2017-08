Alles wat u moet weten net voor start van Ligue 1: helpt Tielemans Monaco aan nieuwe titel?

Vrijdag begint met de Franse Ligue 1 de eerste grote Europese competitie aan het seizoen 2017-2018. Hoog tijd om met expert Nordin Jbari vooruit te kijken wat de Franse competitie, met enkele interessante Belgen, dit jaar zal brengen. Kan PSG de titel heroveren op Monaco? Of zal Youri Tielemans het vernieuwde Monaco opnieuw het kampioenschap bezorgen?

Hoe ging het vorig seizoen ook alweer?

Na vier seizoenen kwam er afgelopen seizoen een einde aan de heerschappij van Paris Saint-Germain. Na het vertrek van Ibrahimovic en David Luiz moest de nieuwe Spaanse coach Unai Emery voor een vijfde titel op rij zorgen. Maar ondanks enkele dure aankopen, waaronder Rode Duivel Thomas Meunier, slaagde PSG daar niet in. De 35 doelpunten van topschutter Edinson Cavani konden daar niets aan veranderen.

Het was AS Monaco dat de Parijzenaars wist te verrassen. Onder leiding van de Portugese coach Leonardo Jardim werd het opvallend jeugdige Monaco voor de achtste keer in zijn geschiedenis kampioen, 17 jaar na de vorige titel en 4 jaar na de terugkeer naar de Ligue 1. De exponenten van het jonge Monaco waren de 18-jarige spits Kylian Mbappé en flankaanvallers Bernardo Silva en Thomas Lemar.

Tot Kerstmis stond niet Monaco, maar wel het onverwachte OGC Nice aan de leiding. De club van enfant terrible Mario Balotelli eindigde uiteindelijk als derde en speelt de voorronde van de Champions League, woensdagavond tegen Ajax.

Wat verwacht Ligue 1-kenner Nordin Jbari?

“Ik zie het opnieuw uitdraaien op een duel tussen Monaco en PSG”, zegt ex-voetballer Nordin Jbari , die de Franse Ligue 1 volgt voor voetbalzender Eleven Sports. “Tijdens de Supercup afgelopen week toonde Monaco dat het ondanks alle vertrekkers nog steeds een erg sterk geheel is. Tielemans speelde alsof hij al jaren de motor van de ploeg is.”

Maar met Mendy (57 miljoen euro) , Silva (50 miljoen euro) en Bakayoko (40 miljoen euro) liet Monaco wel drie sterkhouders vertrekken en er kunnen er nog volgen. Ook Thomas Lemar en Kylian Mbappé worden nog in verband gebracht met verschillende topclubs. “Monaco heeft veel kwaliteit verloren”, beseft ook Jbari, “maar ze gaan wel competitief zijn. Er hangt wel veel af van wie er nog vertrekt. Als Mbappé verkocht wordt, zal Monaco hem niet zomaar kunnen vervangen.”

Tielemans in actie tijdens de Franse Supercup Foto: Photo News

Toch ziet Jbari vooral PSG als favoriet. “PSG moet de titel pakken. Zo simpel is het. De eigenaars konden er niet mee lachen dat PSG naast het kampioenschap greep. Coach Emery zal een tweede seizoen zonder titel dus niet overleven.”

PSG was in vergelijking met andere jaren deze zomer nog niet erg actief op de transfermarkt. Het versterkte zijn verdediging wel met onder meer Dani Alves, die transfervrij overkwam van Juventus. Maar dat er nog transfers gaan gebeuren, lijkt zeker. Terwijl PSG vol inzet op het binnenhalen van Neymar, zouden enkele grote namen als Verratti, Matuidi en Di Maria kunnen vertrekken.

Nieuwkomer Dani Alves stond aan de aftrap van de Supercup. Foto: Photo News

“PSG is al sterk en als er nog enkele topspelers bijkomen, denk ik dat zij het zullen halen”, zegt Jbari. “Ze moeten wel. PSG kan het zich niet permitteren om zich enkel op de Champions League te focussen. Ze zijn het aan hun status verplicht opnieuw kampioen te worden en zo hun suprematie te bevestigen.”

En de rest?

Onder die twee titelkandidaten ziet Jbari een viertal ploegen van een gelijkaardig niveau: Lyon, Lille, Marseille en Nice. “Van die vier zie ik vooral Lyon ver geraken. Niet dat het kampioen zal spelen, maar het kan wel de rol van scherprechter op zich nemen in het titelgevecht.” Nochtans zag Olympique Lyon met Lacazette (voor 53 miljoen naar Arsenal) en Corentin Tolisso (voor 41,5 miljoen naar Bayern München) twee sterkhouders vertrekken.

Lyon-spits Lacazette verhuisde naar Arsenal Foto: AFP

“Van Lille verwacht ik ook veel, zeker met een trainer als Marcelo Bielsa”, zegt Jbari. Lille investeerde fors deze zomer, nadat het in januari werd overgenomen door een Spaans-Luxemburgse zakenman. Ook Marseille kan rekenen op een rijke zakenman als eigenaar. “Marseille heeft ook wel wat nieuwe spelers aangetrokken, maar ze missen de echte topspelers. De Amerikaanse eigenaar wil wel sterren als Olivier Giroud binnenhalen, maar dat lukt voorlopig niet. Marseille zal volgens mij iets tekortschieten.”

Voor verrassing OGC Nice wordt het moeilijk om de goede prestaties van vorig seizoen te bevestigen, aldus Jbari. “Coach Lucien Favre heeft veel lof geoogst vorig jaar. Hij heeft van Nice een echt geheel gemaakt en voorlopig hebben ze nog niemand moeten laten gaan. Toch blijven ze erg afhankelijk van de flitsen van Mario Balotelli, die voorlopig geblesseerd is. Ik denk wel dat ze opnieuw op een Europese plaats zullen eindigen.”

OGC Nice blijft afhankelijk van spits Mario Balotelli Foto: Photo News

Nog een opvallende transfer, maar dan bij de trainers, was het plotse vertrek van Sergio Conceiçao bij Nantes. Daar kwam Claudio Ranieri, de kampioenenmaker van Leicester City, hem vervangen. “Dat is echt magnifique voor Nantes. Ranieri is erg geliefd in Frankrijk na zijn passage bij Monaco en hij zal de ploeg sowieso beter maken. Ik zie Nantes op een zesde of zevende plaats eindigen.”

Claudio Ranieri bij zijn voorstelling bij Nantes. Foto: AFP

En de Belgen?

Dit jaar beginnen er zeven Belgen aan de Ligue 1. De overgang van Youri Tielemans naar Monaco trok de meeste aandacht, maar ook assistkoning Stef Peeters maakte een mooie transfer van STVV naar Caen. Een andere Belgische nieuwkomer, Joris Kayembe, zag zijn seizoen al vroegtijdig gehypothekeerd door een zware blessure. Zijn ploeggenoot bij Nantes Guillaume Gillet, ex-Anderlecht, droeg sinds de terugronde de kapiteinsband bij Nantes. Of nieuwbakken coach Ranieri hem opnieuw als kapitein aanduidt, is nog niet zeker.

Foto: Photo News

Thomas Meunier begint bij PSG aan zijn tweede seizoen in de Franse Ligue 1. De Rode Duivel speelde afgelopen seizoen verrassend veel wedstrijden en ondanks de komst van Dani Alves, mocht hij ook in de Supercup zijn plaats op rechtsachter opnieuw innemen. Dat belooft voor het komende seizoen. Baptiste Guillaume hielp Straatsburg vorig jaar mee aan de promotie en mag het dit jaar bij Angers proberen.

De grootste transfers (tot nu toe)

Foto: Photo News

Alexandre Lacazette van Lyon naar Arsenal (53 miljoen euro)

Corentin Tolisso van Lyon naar Bayern München (41,5 miljoen euro)

Youri Tielemans van Anderlecht naar Monaco (25 miljoen euro)

Benjamin Mendy van Monaco naar Manchester City (57,5 miljoen euro)

Bernardo Silva van Monaco naar Manchester City (50 miljoen euro)

Tiemoué Bakayoko van Monaco naar Chelsea (40 miljoen euro)

Yuri Berchiche van Real Sociedad naar PSG (16 miljoen euro)

Dani Alves van Juventus naar PSG (transfervrij)

Jean-Kévin Augustin van PSG naar RB Leipzig (13 miljoen euro)

Ismaïla Sarr van Metz naar Rennes (17 miljoen euro)

