Dries Mertens hard voor Belgische opleiding: “Zo haal je nooit finale EK of WK”

Dries Mertens heeft stevig uitgehaald naar de voetbalopleidingen in België. Volgens de Rode Duivel ontbreekt een duidelijke voetbalfilosofie, en is dat een belangrijke reden waarom de huidige generatie het tot dusver niet verder schopte op een groot toernooi. “Met inzet alleen haal je nooit de finale van een EK of WK”, zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

Dertig jaar is hij, en met 34 goals uit 46 matchen is Dries Mertens meer dan ooit dé man geworden bij de Italiaanse topclub Napoli. Op de spitspositie dan nog, waar hij aanvankelijk enkel leek te moeten depanneren. Niet dat dat veel uitmaakt, dixit Mertens. “Ik heb door (trainer, nvdr) Sarri ingezien dat het eigenlijk niet veel uitmaakt waar of wie, als iedereen maar perfect weet wat hij moet doen.”

Bij de Rode Duivels ligt dat moeilijker, geeft Mertens toe. Automatismen inslijpen is niet zo evident, zelfs al speelt deze generatie al zo lang samen. “Ik denk dat het te maken heeft met het ontbreken van een echte voetbalschool in België”, zegt Mertens bij Sport/Voetbalmagazine. De Leuvenaar maakt de vergelijking met de Nederlandse school, waar iedereen volgens dezelfde filosofie - een aanvallende 4-3-3 met buitenspelers - is gevormd, of de Italiaanse opleidingen, waar al van kleins af de nadruk op goed positiespel wordt gelegd. “Waar staat het Belgische voetbal voor? Ik zie het niet”, is Mertens hard. “Ik kwam uit de Anderlechtschool, de beste opleiding ooit, maar dan speelde je in de nationale selectie met jongens van een andere club en... Dat wrong toch altijd een beetje.”

Talenten worden te vroeg weggehaald

Mertens pleit dan ook voor meer tactiek in de jeugdopleidingen. “Met enkel inzet haal je nooit een EK- of WK-finale. Je moet in de jeugd wel verschillende systemen meegeven. Tactiek maakt op het hoogste niveau het verschil. Ik weet, in België is het niet makkelijk omdat de beste talenten meestal vroeg worden weggehaald. Dus als je vraagt waarom we met onze nationale ploeg niet verder raken op een toernooi, dan heeft het volgens mij voor een stuk ook daarmee te maken.”

Wat uiteraard niet wegneemt dat Mertens en co volgend jaar op het WK in Rusland iets historisch willen neerzetten. “Onze generatie beseft wel dat Rusland een laatste kans wordt. De verwachtingen mogen groot zijn, maar je moet ook realistisch blijven.” Mertens is bang dat de kloof met de échte toplanden nog steeds te groot is. “Waar ik mij zorgen om maak, is de oefenmatch vorige zomer tegen Spanje. Daar zijn we echt weggespeeld. Oké, het was de eerste wedstrijd onder Martínez, met een nieuw systeem, maar ik zat toen vanaf de zijlijn met grote ogen toe te kijken naar het niveau van Spanje. We kregen een pak rammel. Dat plaatste alles toch even in perspectief.”