Kortrijk legt Tunesische international vast

Kortrijk - KV Kortrijk heeft zich dinsdag versterkt met de Tunesiër Larry Azouni. De middenvelder komt over van de Franse tweedeklasser Olympique Nîmes en tekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen.

De 23-jarige Azouni is een jeugdproduct van Olympique Marseille, maar kwam niet verder dan één optreden in de hoofdmacht van l’OM. Na een eveneens weinig succesvolle verhuurperiode aan Lorient belandde de in Frankrijk geboren Tunesiër in de zomer van 2014 bij Nîmes. Daar ontpopte Azouni zich de voorbije drie seizoenen met 79 wedstrijden en vier goals tot een vaste basiskracht.

Azouni verzamelde voorlopig negen caps voor het Tunesisch nationaal team. Op de Africa Cup in januari van dit jaar bereikten de Adelaars van Carthago de kwartfinales. Als jeugdspeler vertegenwoordigde de middenvelder ook diverse Franse jeugdelftallen.