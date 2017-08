Hilarische klacht over opblaasbare flamingo gaat viraal, “hij is anders, hij heeft een afwijking”

Een klacht van een Nederlandse horecaondernemer over een opblaasbare flamingo is een eigen leven gaan leiden. Eens op het strand van Mallorca waren Nieck en zijn vriendin danig teleurgesteld toen ze het roze dier hadden opgeblazen hadden. Hij plaatste een foto op Facebook, samen met een ‘klacht’ aan Intertoys, waar hij het plastieken beest gekocht had.

“Onlangs heeft mijn vriendin bij jullie een opblaasbare flamingo gekocht”, klinkt het op Facebook. “Bij het kopen van de flamingo keek ze er al naar uit om hier lekker op te dobberen op de zee, tijdens onze vakantie. Je zult denken waar gaat dit bericht naar toe.” Wat blijkt: de kop van de drijvende opblaasvogel staat in de verkeerde richting. Hij is “anders dan de andere flamingo’s op de wereld. Deze flamingo heeft een afwijking”, aldus de jongeman op Facebook.

Deze flamingo heeft een afwijking”, aldus de jongeman op Facebook Foto: Niek Deckers

Structureel is er niets mis met de flamingo: hij is roze en drijft. Laatstgenoemde zijn de twee meeste essentiële kenmerken van een opblaas-flamingo, het enige probleem is dat je er mogelijk een beetje raar uitziet, ook voor the gram is het mogelijk geen voltreffer, of net wel? Los daarvan: de vriendin van Niek was teleurgesteld. “Ze had graag gedobberd op een flamingo van het normale silhouetten”, schrijft hij nog op. “Graag hoor ik spoedig van jullie wat er misgegaan is tijdens de zwangerschap van deze flamingo.”

Vreemde vogel

Bij Intertoys zitten ze lichtjes verveeld met deze dobberende domper op de feestvreugde. Ze hebben naar eigen zeggen duizenden van die flamingo’s verkocht, maar voor deze “vreemde vogel” hebben ze niet meteen een verklaring. “Als mevrouw en haar vriend zich op het strand bekeken voelen door hun mislukte flamingo, dan is dat natuurlijk enorm vervelend. Mocht dat zo zijn, dan willen we sorry zeggen voor dit ongemak”, aldus de woordvoerder van het bedrijf aan AD.nl.

Ook mag het koppel na hun vakantie kosteloos de vogel komen ruilen, maar dat ziet Niek niet zitten. Het opblaasbeest is intussen beroemd op Facebook en zouden er al geïnteresseerden zijn die het curiosum al te graag zouden kopen. Ook is het stel verbaasd over de hele commotie. “Dit hadden we nooit verwacht”, vertel hij aan AD.NL,”maar dankzij die gekke flamingo is onze vakantie nu al onvergetelijk”.

