Ajax houdt kapitein Veltman langer aan boord

Ajax heeft dinsdag laten weten de overeenkomst met verdediger Joël Veltman te hebben opengebroken tot medio 2020. Veltman had nog een contract tot juni 2018.

De 25-jarige Veltman nam aan het begin van de voorbereiding de aanvoerdersband over van de naar Everton vertrokken Davy Klaassen. Veltman, die de volledige jeugdopleiding van de Ajacieden doorliep, maakte zijn debuut in het eerste elftal in augustus 2012. Sindsdien staan er al 167 officiële wedstrijden in het Ajax-shirt op zijn actief.

Veltman won met Ajax de landstitels van 2013 en 2014. Hij speelde ondertussen ook al 17 interlands voor Oranje en was erbij op het succesvolle WK van 2014 in Brazilië. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal sleepte Nederland toen een derde plaats in de wacht. Veltman kwam op dat WK als wisselspeler niet verder dan twee korte invalbeurten.