AA Gent-supporter amuseert zich kostelijk met de Wikipedia-pagina van Jelle Van Damme

Keert Jelle Van Damme binnenkort terug naar België? “Als ik aan mijn kids denk, dan wil ik alleen maar terugkeren”, zei de 31-jarige verdediger van LA Galaxy in een interview met de website van de Major League Soccer. Antwerp hoopt nog deze maand Van Damme los te weken maar als we Wikipedia mogen geloven trekt hij naar... AA Gent.

De defensie van de Buffalo’s liet zich afgelopen weekend niet meteen van zijn beste kant zien tegen STVV. De troepen van Hein Vanhaezebrouck kregen drie doelpunten om de oren van de Kanaries en gingen met 3-2 onderuit op de openingsspeeldag.

Er werd meteen geroepen dat Gent nood heeft aan defensieve versterkingen en Vanhaezebrouck noemde zijn verdediging zelfs “zorgwekkend”. Amper een dag later haalden de Buffalo’s centrale verdediger Dylan Bronn in huis, maar volgens Wikipedia heeft Gent ook een tweede verdediger beet: Jelle Van Damme. Die zou getekend hebben voor twee jaar.

Een cynische grap van, waarschijnlijk, een AA Gent-fan die de 31-jarige verdediger graag wil binnenhalen in plaats van Antwerp.

De interesse van de Great Old in Van Damme dateert al van vóór de komst van Luciano D’Onofrio naar de club. In mei gooide de Great Old al eens een lijn uit, maar Van Damme liet verstaan dat zijn club hem niet midden in het seizoen wilde laten vertrekken. Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer loopt van maart tot oktober.