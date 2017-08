Nabij het nest van een buizerd fietsen doet deze man al vier maanden niet zonder gevaar

Al enkele maanden moet de Brit Aidan Williams vrezen voor een buizerd tijdens de fietstochten richting zijn werk. Telkens wanneer de man in de buurt van de roofvogel rijdt, wordt hij meermaals aangevallen. Sinds kort heeft hij ook beelden gemaakt van het tafereel die momenteel viraal gaan.

Op het moment van de opname kreeg de fietser twee aanvallen te verwerken. “Ik ben de tel kwijt hoe vaak me dit al is overkomen”, vertelde hij. “Ditmaal kon ik het niet laten om het eens op te nemen met mijn gsm. Ik doe deze rit nu al vier maanden en het blijft maar gebeuren.”

Vooral de eerste confrontatie met de buizerd bleek een schrikwekkende ervaring voor Williams. “Toen de vogel me voor de eerste keer aanviel, wist ik niet wat er gebeurde. Maar toen ik even over mijn schouder keek, zag ik dat de vogel plots mijn truitje vastgreep en er weer vandoor ging.”

Kuikens

Volgens de Brit is de kans groot dat de roofvogel hem ziet als een vijand voor zijn kuikens. De aanvallen vinden echter enkel plaats wanneer hij alleen voorbij het nest van de buizerd rijdt. “Toen ik hier met een groep reed, liet de vogel ons met rust”, verklaarde de man.

De koninklijke vereniging voor vogelbescherming heeft ook al gereageerd op de opmerkelijke beelden. “In deze tijd van het jaar kunnen vogels die jongen in hun nest hebben weleens agressiever reageren tegenover roofdieren of roofvogels”, klinkt het bij Martin Fowlie. “Normaal gezien vallen ze geen mensen aan, maar het kan gebeuren.”