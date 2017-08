150 passagiers van Ryanair-vlucht richting Charleroi anderhalf uur vast in snikheet toestel: “En we moeten nog altijd betalen voor ons water”

De Ryanair-vlucht van Rome naar Charleroi is dinsdagnamiddag met bijna zes uur vertraging dan toch kunnen vertrekken. Maar op dat moment had de lagekostenmaatschappij het al lang verkorven bij de 150 passagiers, die meer dan anderhalf uur lang in een snikheet toestel moesten blijven. “Er was geen airco en we moesten nog altijd betalen voor wat water. Een schande”, luidt het.

De vlucht had normaal gezien dinsdagochtend om 9.30 uur moeten vertrekken vanop de Ciampino-luchthaven in Rome, om ruim twee uur later te landen in Charleroi. Door een technisch defect liep de vlucht echter meerdere uren vertraging op. Pas rond 15.20 uur werd echt vertrokken, kort na 17 uur werd geland op Charleroi.

Een vertraging is altijd vervelend, maar het wordt nog erger als je het toestel ondertussen niet mag verlaten. Zeker niet als het meer dan 40 graden op het vliegtuig was. “De motor van het vliegtuig draaide niet, er was dus geen airco”, zei een van de passagiers. “Maar er zijn wel oudere mensen en kinderen aan boord, hé.”

De passagiers mochten boarden om 12.20 uur - met bijna drie uur vertraging dus. Om 13.50 uur kregen alle 150 reizigers te horen dat ze het toestel opnieuw moesten verlaten. “Het ergste van al: ondertussen bleven de Ryanair-medewerkers maar flessenwater verkopen. Niets gratis, we moesten de hele tijd blijven betalen. Een echte schande, met die temperaturen.”