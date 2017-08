Nederlandse eersteklasser huurt Belgisch toptalent van Wolfsburg

Willem II heeft dinsdag de komst van Ismaïl Azzaoui bekendgemaakt. Azzaoui wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Wolfsburg en trainde al sinds 17 juli mee bij de Tilburgers.

De 19-jarige Azzaoui kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Tottenham en belandde in de zomer van 2015 in Wolfsburg. De Belg met Marokkaanse roots mocht in zijn debuutseizoen twee keer invallen in het eerste elftal van de Wolven. Vorig seizoen ging volledig de mist in voor Azzaoui door gescheurde kruisbanden.

“Maar dat is alweer even geleden. Ik train nu zo’n twee weken bij Willem II mee en dat gaat iedere dag beter”, laat de buitenspeler weten op de website van Willem II. “Ik wil iedere training sterker worden en kijk er ontzettend naar uit om aan de competitie te beginnen. Voordat ik naar Nederland kwam heb ik mensen wel eens horen zeggen dat in Nederland niet zo hard getraind wordt, maar daar is hier absoluut niets van te merken. Met deze trainers en spelers werken we erg hard aan onze speelstijl en fitheid. Dat bevalt me erg goed.”

Azzaoui komt in Tilburg met Jordy Croux nog één landgenoot tegen. Derrick Tshimanga (OH Leuven), Funso Ojo (Scunthorpe United), Dries Wuytens (Heracles) en Obbi Oularé (Antwerp, via Watford) verlieten de Tilburgse club deze zomer.