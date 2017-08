Italiaans toptalent van Juventus en zijn ravissante vriendin geven het woord 'pretpark' een nieuwe dimensie

De Italiaanse voetbalcompetitie gaat pas op 19 augustus van start. Juventus heeft dus nog drie weken tijd alvorens het op zoek gaat naar zijn zevende opeenvolgende scudetto. De Oude Dame zag deze zomer defensieve leider Leonardo Bonucci vertrekken naar Milan. Een zware aderlating, maar Juve heeft al een vervanger klaar in de eigen rangen: Daniele Rugani. De 23-jarige Italiaan kon de voorbije twee seizoenen stap voor stap groeien onder de vleugels van Bonucci, Giorigio Chiellini en Andrea Barzagli, en moet dit jaar de grote stap voorwaarts zetten. Veel stress lijkt hij daarvoor echter niet te hebben...

Rugani ging namelijk met zijn ravissante vriendin Michela Persico op bezoek in Gardaland, een pretpark in Noord-Italië. Daar genoot het koppel van een ritje in de boomstammetjes. Het Italiaanse toptalent gierde het uit van plezier terwijl hij ervoor zorgde dat zijn vriendin zeker niet in het water kon vallen...

Qualche volta è bello avere anche paura ???? #Gardaland con il mio #difensore del????@daniruga #amoremio#ColoradoBoat Een bericht gedeeld door ??Michela Persico?? (@michelapersico) op 1 Aug 2017 om 7:44 PDT

Tanti auguri amore mio! Tu..la mia felicità.. TI AMO ?? #happybirthdaytoyou?????? @daniruga Een bericht gedeeld door ??Michela Persico?? (@michelapersico) op 29 Jul 2017 om 2:34 PDT