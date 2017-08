De Belgische voetbalcompetitie ging afgelopen weekend alweer van start maar in het buitenland is het nog voorbereiden geblazen op het nieuwe seizoen. Na de International Champions Cup (ICC) in de VS en Azië is het de beurt aan de Audi Cup met Atlético, Napoli, Bayern en Liverpool. Volg hier Atlético - Napoli, een strijd tussen Yannick Carrasco en Dries Mertens, LIVE!