Haar verdwijning was dertien jaar een mysterie, maar nu is de mogelijke moordenaar van Charlene (14) opgepakt

Er is een verdachte opgepakt voor de moord op Charlene Downes, het veertienjarige meisje uit het Britse Blackpool dat meer dan dertien jaar geleden van de aardbol verdween. Het gaat om een 51-jarige man, aldus de lokale politie. “Misschien kom ik nu eindelijk te weten waar mijn meisje is”, zegt de moeder van Charlene.

Charlene Downes verdween op 1 november 2003. Sindsdien is er geen spoor meer van het tienermeisje. Tot op vandaag is er geen lichaam gevonden. “Charlene was een typische tiener. Ze kon zeer gevat uit de hoek komen, maar ze was altijd gelukkig”, zegt haar moeder. “Ze was een grote fan van de boyband Westlife.”

Het tienermeisje ging naar de St George’s School en werd het laatst gezien in de Talbot Road in Blackpool. Eerder op de dag had ze de North Pier bezocht met een vriendin.

In 2008 werd er al eens een verdachte opgepakt voor de verdwijning/moord, maar hij werd vrijgesproken omdat er “ernstige twijfels” waren over zijn betrokkenheid. Er werd nadien een beloning uitgeloofd van 100.000 pond voor een tip die tot een veroordeling kon leiden.

Die beloning is nog altijd van kracht, maar de agenten hebben intussen wel een nieuwe arrestatie verricht. Het gaat om een 51-jarige man die op het moment van de feiten in Blackpool woonde. “Ik wil gewoon weten waar mijn meisje is”, zegt haar moeder. “Al die jaren van niets weten was verschrikkelijk. Ik hoop dat er nu eindelijk gerechtigheid komt.”

Vorige maand had de moeder nog verklaard dat ze mogelijk gerechtelijke stappen ging ondernemen tegen de politie. Wegens het “slecht aanpakken van het onderzoek”. In november van vorig jaar - ofwel met een vertraging van dertien jaar - werden de beelden van een bewakingscamera in de buurt van waar Charlene verdween pas vrijgegeven. “Deze zaak had al veel sneller opgelost kunnen worden”, zegt ze. “En dat was lang niet de enige fout die gemaakt werd.”