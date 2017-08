Nadat hij het lijk van zijn partner in een vriezer strak, nam zijn nieuwe vriendin haar leven over

De Amerikaanse politie heeft het duo kunnen arresteren die mogelijk de moord op de 28-jarige Shannon Graves op hun geweten hebben. De vermoedelijke daders blijken haar vriend en diens nieuwe vriendin te zijn. Die laatste zou al een tijd het leven van de vermoorde Shannon hebben overgenomen.

Het gebeurde wel vaker dat Shannon uit Youngstone in de Amerikaanse staat Ohio een tijdje niets aan haar familie liet weten. Maar het was al van in februari geleden dat iemand nog iets van haar gehoord had. Volgens haar partner, de 31-jarige Arturo Novoa, was er niets aan de hand.

Het was een kameraad van Arturo die echter alarm sloeg, toen hij de vrieskist van zijn maat open wrikte. Al maanden was die niet open geweest en daar bleek een reden voor te zijn. Hij vond er het ijskoude lijk van Shannon in terug en belde meteen de politie.

Toen die Arturo gingen inrekenen vonden ze ook de 34-jarige Katrina Layton, zijn nieuwe vriendin. Die had na de moord zonder blikken of blozen het leven van Shannon overgenomen. Ze ging meteen met Arturo in het huis van de vermoorde vrouw wonen, adopteerde haar hond en gebruikte zonder schroom haar creditcards.

De politie doet nu verder onderzoek. De twee blijven in de cel in afwachting van hun proces.