Atlético-verdediger torpedeert Mertens in oefenmatch en krijgt het aan de stok met Napoli-doelman na rode kaart

Atlético Madrid heeft het eerste duel gewonnen in de strijd om de Audi Cup, het prestigieuze oefentoernooi van gastheer Bayern München. De Spaanse club, met Yannick Carrasco 90 minuten tussen de lijnen, won met 2-1 van Napoli. Bij de Italianen speelde Dries Mertens een klein halfuur mee. Onze landgenoot kon niet scoren maar werd wel het slachtoffer van een zware tackle van Atlético-kapitein Diego Godin. De Uruguayaan werd uiteindelijk met rood van het veld gestuurd en kreeg het daarbij nog aan de stok met Napoli-doelman Pepe Reina.

De 0-1 van José Callejon:

De 1-1 van Fernando Torres:

Fernando Torres responds with another class finish #AtleticoMadrid #NapoliAtletico #AudiCup pic.twitter.com/8Hut99fNdD

De 2-1 van Luciano Vietto:

Atletico Madrid have turned it around! Vietto (80') #AtleticomadridNapoli / 2-1 pic.twitter.com/VNEtyzJGBa