29-jarige man hakt hoofd van Russische studente af en gooit het weg in Botanische tuin

De Russische politie heeft een 29-jarige man opgepakt voor de moord op de 20-jarige vermiste studente Victoria Povesma. Maandag vonden speurders een plastic zak met het afgehakte hoofd van het meisje in de botanische tuinen van de Russische stad Tomsk. Dat melden verschillende lokale media.

De vrouw uit de Russische stad Tomsk was al sinds zondag vermist, nadat ze niet verscheen op een reüniefeestje waar ze met vrienden zo hard naar had uitgekeken. Haar ouders sloegen alarm en met man en macht begon iedereen te zoeken naar de twintigjarige studente architectuur. Ze werd het laatst gezien tijdens een wandeling in het Lagerny park.

Maandag vonden speurders twee kilometer verder het afgehakte hoofd van het meisje in de botanische tuinen van Tomsk, toen een plastic zak uit het meer kon worden opgevist. Ook de rest van haar lichaam is in verschillende delen teruggevonden in het park.

Al snel kon er een verdachte gearresteerd werden. De 29-jarige man blijkt een ellenlang strafblad te hebben, waarop al enkele veroordelingen voor seksmisdrijven staan. De afgrijselijke moordzaak laat de stad Tomsk, waar de jonge twintiger ook naar de universiteit ging, gechoqueerd achter.