Moeskroen haalt oude bekende Teddy Mézague terug naar België

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Excel Moeskroen heeft vrijdag de transfer van verdediger Teddy Mézague aangekondigd. De Fransman, tussen 2014 en 2016 ook al twee seizoenen actief op Le Canonnier, tekende een contract van één seizoen.

Alle nieuws uit de Jupiler Pro League op Sportwereld.be!

Uitslagen en klassement

Bekijk hier alle video's!

De 27-jarige Mézague, een Fransman met Kameroense roots, speelde het voorbije seizoen in de League Two in Engeland (vierde klasse) bij Leyton Orient. Het werd geen prettige ervaring voor de verdediger, die na een zware blessure bijna heel de heenronde miste. Leyton Orient beëindigde het seizoen bovendien als laatste, waardoor degradatie naar de National League (het vijfde niveau) niet vermeden kon worden.

Voordien kwam het jeugdproduct van Montpellier in Henegouwen tot 62 wedstrijden (en één goal) voor Les Hurlus.