Stuurde Fox News doelbewust “fake news” de wereld in met medeweten van Donald Trump?

Een commentator van Fox News beschuldigt de Amerikaanse nieuwszender ervan “doelbewust” valse informatie te hebben gepubliceerd die nadelig was voor de Democraten. En dat met medeweten van de Amerikaanse president Donald Trump.

Rod Wheeler, commentator voor de zender op vlak van veiligheid, politie en justitie, beschuldigt Fox News ervan een verhaal te hebben gefabriceerd rond Seth Rich, werknemer van het Democratic National Committee (DNC). Rich was in juli vorig jaar doodgeschoten niet ver van zijn woning in Washington.

Het officiële onderzoek besloot dat het om een gewapende diefstal ging die slecht afliep. Sinds het overlijden van Rich lieten meerdere - als conservatief bestempelde - sites en media verstaan dat het om een politieke moord zou kunnen gaan. Volgens die theorie - die geen formeel bewijs heeft - zou Seth Rich interne e-mails van de DNC aan het klokkenluidersplatform WikiLeaks hebben doorgespeeld en werd hij ontmaskerd en vermoord.

In mei verspreidde Fox News op zijn website een artikel dat die these volgt, met daarbij quotes van Rod Wheeler, die zei dat Seth Rich inderdaad e-mails aan WikiLeaks had gegeven. Volgens Wheeler, die dinsdag naar de federale rechtbank in Manhattan trok, zijn die quotes verzonnen. Het artikel is enkel gebaseerd op die quotes. Hij zei nooit zulke uitspraken te hebben gedaan.

“Trump las artikel voor publicatie”

Fox News trok het artikel enkele dagen na de publicatie in en zei dat het stuk de “normen” van de zender niet respecteerde. Rod Wheeler stelt dat de journaliste van Fox News die het stuk schreef, zou hebben samengewerkt met een andere consultant van de zender, Ed Butowsky, die dicht bij het team van Trump staat. Wheeler heeft die consultant eveneens voor de rechtbank gedaagd. Volgens Wheeler hebben zij het verhaal gefabriceerd om de Democraten te verzwakken en de druk op Donald Trump en zijn team te verlichten, met het oog op het schandaal rond een mogelijke collusie met Rusland.

Trump zou het artikel hebben gelezen voor de publicatie ervan, aldus Wheeler, en zou hebben gevraagd dat het online werd geplaatst, enkele uren voor de publicatie.

Volgens Jay Wallace, nieuwsverantwoordelijke Fox, zijn de beschuldigingen van dinsdag “volledig fout”.