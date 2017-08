Dit dier komt niet uit een horrorfilm, maar bestaat echt

Het lijkt wel op een personage uit een horrorfilm, maar dit vreemde wezen bestaat ook in werkelijkheid. Onder een mangoboom in het zuidoosten van Brazilië is deze mannelijke vleermuis gevonden... met twee hoofden.

“Volgens ons was de mangoboom de slaapplaats voor zijn mama, toen ze beviel van dit wezen”, legt Marcelo Noguiera uit aan National Geographic. Hij kreeg het opmerkelijke lijk in zijn handen in 2001, toen het tot bij de Universiteit van Rio de Janeiro werd gebracht, om het mysterie van het vreemde uiterlijk te ontrafelen. Nu heeft de professor een uitgebreid onderzoek over de verschijning gepubliceerd.

Foto: UENF

Twee hoofden, twee harten, twee nekken

Foto: UENF

Een Siamese tweeling van Artibeus vleermuizen, zo blijkt. Dat is heel zeldzaam. Het is nog maar de derde keer dat onderzoekers van over de hele wereld zo’n exemplaar onder ogen krijgen. Volgens een x-ray hebben de twee mannetjes aparte hoofden en nekken, maar groeit hun ruggengraat samen. Elk dier heeft ook zijn eigen hart.

Over samengegroeide dieren is nog maar weinig bekend. Bij mensen is die zeldzame verstrengeling in 80 procent van de gevallen dodelijk, en dat aantal zou zelfs hoger kunnen liggen onder dieren, die geen medische of sociale ondersteuning krijgen. De kan is dan ook groot dat deze vleermuizen ofwel doodgeboren zijn ofwel vlak na de bevalling gestorven zijn. De placenta zat nog aan de dieren.

De universiteit hoopt met deze vondst het onderzoek naar de ontwikkeling van vleermuizen te stimuleren.