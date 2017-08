Liverpool veegt de vloer aan met Bayern in eigen stadion, Mané steelt de show

Atlético Madrid - Liverpool is de finale van de Audi Cup in München. De Spanjaarden hadden eerder op de avond Napoli verslagen met 2-1 en de Reds waren verrassend genoeg veel te sterk voor gastheer Bayern München. Sadio Mané, Mohamed Salah en Daniel Sturridge zorgden voor de doelpunten in een klinkende 0-3 overwinning voor Liverpool. Simon Mignolet bleef de hele match op de bank bij de Engelsen, Divock Origi zat niet in de selectie.

De 0-1 van Mané:

De 0-2 van Salah (inclusief heerlijke pass van Mané):

That pass from Mane ???? Another goal for Salah. 2-0 Liverpool! pic.twitter.com/uzkyV1zVHa — LFC Daily Dosage (@LFCDailyDosage) 1 augustus 2017

De 0-3 van Sturridge: