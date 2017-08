Anderlecht stelt Leander Dendoncker voor ultimatum omtrent transfer

Vertrekt Leander Dendoncker (22) nu bij Anderlecht of niet? Het is dé vraag van de laatste transfermaand, want clubs als Atlético, Everton en zelfs Manchester United tonen nog altijd interesse. Paars-wit heeft één verzoek: het wil graag duidelijkheid voor 15 augustus. Over twee weken dus.

Anderlecht speelt zijn eerste Champions League-match op 12 of 13 september. Tegen dan moet het elftal helemaal gerodeerd zijn en dus wil paars-wit al halfweg augustus weten of het dan nog kan rekenen op sleutelpion Leander Dendoncker. “Zeker is dat we Leander niet meer laten gaan in de laatste dagen van de transferperiode”, zei manager Herman Van Holsbeeck al. “We doen er alles aan om hem nog één jaar te laten blijven.”

Voor Dendoncker zelf is de deadline geen probleem. Ook hij wil graag weten waar hij aan toe is tegen 15 augustus, want wie pas op het einde van een transferperiode ergens arriveert, komt meestal in een groep terecht die al gevormd is en dan integreert een speler zich moeizamer.

Sowieso staat Dendoncker voor een heel belangrijke beslissing in zijn carrière. Volgend jaar is er het WK in Rusland en om de selectie te halen, moet hij spelen. Aangezien Anderlecht minstens 25 à 30 miljoen euro wil krijgen, kunnen alleen de grootste clubs hem betalen en als dat bod er komt, moet Dendoncker afwegen of hij bij zijn nieuwe werkgever genoeg speelminuten zal verzamelen. Bij Man U zal dat bijvoorbeeld nog moeilijker zijn dan bij Everton, Atlético wil hem pas in januari door het transferverbod.

Dat alles geeft ze bij Anderlecht het vertrouwen dat ze hun middenvelder nog één seizoen zullen kunnen houden. RSCA wil Dendonckers huidige contract tot 2021 vervangen door een nieuwe verbintenis tot 2022 en van de middenvelder de best betaalde speler maken met betere voorwaarden dan Stanciu (1,5 miljoen euro per jaar) en Teo (1,7 miljoen euro per jaar).

Stanciu nog weg?

De vraag of Nicolae Stanciu blijft of vertrekt bij Anderlecht is dan weer iets minder precair. In Roemenië wordt sinds gisteren gezegd dat paars-wit af wil van de recordtransfer van 10 miljoen omdat hij de verwachtingen niet inlost. Er is sprake van een transfersom van 4 miljoen euro, maar in de entourage van de Roemeen wordt alles ontkend. Paars-wit staat wel open voor aanbiedingen.