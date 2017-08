Club Brugge rekent op ‘Mister Europe’ Lior Refaelov om de Champions League te halen: “Als Rafa draait, draait de hele ploeg”

Lior Refaelov is op zijn 31ste, in zijn zevende seizoen bij blauw-zwart, herboren. Mister Club. Opvallend opgewekt al in de luchthaven in Oostende, zelfverzekerd voor de laatste training in het indrukwekkend moderne Fatih Terim stadion.

Een heel verschil met vorig seizoen, toen hij tobde en twijfelde met al die pubalgieproblemen. Een heel verschil ook voor Club, dat zoveel zwieriger is in regie van de Israëli. Dat zag coach Leko zaterdag op Daknam ook: “Als Rafa draait, draait de hele ploeg.” Hans Vanaken betaalt voorlopig het gelag. En dus moet Club, dat vanavond móét scoren, rekenen op een allerbeste Rafa. Intelligent, swingend, creatief... Dennis en Vossen glunderen al.

Verlost van alle blessureleed kan Mister Club vanavond weer Mister Europe worden. Vorig seizoen speelde Refaelov in de Champions League alles samen 66 minuten. Resultaat: 0 op 18. Het seizoen daarvoor 45 minuten. Toen ging Club roemloos ten onder in de groepsfase van de Europa League. Drie jaar geleden speelde hij wél, en brachten zijn zeven goals en vier assists blauw-zwart in de kwartfinales van de ­Europa League.

“Ik voel me heel goed”

Nu is Rafa terug, liet hij gisteren voor de laatste training in het zonnige Istanbul weten. “Ik voel me heel goed, ja. Het doet ontzettend deugd blessurevrij te kunnen spelen, na nog eens een volledige voorbereiding.” Hij trainde op vakantie in Israël zelfs elke dag met de fysiektrainer van de nationale ploeg, zoveel goesting heeft hij. “Ik ben nog niet klaar met Club”, liet hij eerder noteren. Maar Leko zwaaide zaterdag wel met heel veel lof. “Oké, ik krijg heel veel verantwoordelijkheid en dat doet goed. Maar er is bij Club echt meer kwaliteit dan ik alleen.”

Na die 0-4 op Lokeren is het vertrouwen van de hele ploeg ook terug, weet hij. “We hebben het op Daknam altijd moeilijk. Maar zelfs met tien man hielden we de nul. En we scoorden vier keer. Maar het is nu ook niet zo dat er al twijfels in de ploeg zaten. We hebben echt vertrouwen in de nieuwe manier van werken. Al steek ik niet weg dat die zege deugd deed.”

Refaelov heeft bovendien uitstekende herinneringen aan de laatste match die hij speelde in Istanbul – die geweldige 1-3 bij het kolkende Besiktas in maart 2015 onder impuls van Mister Europe, die avond onder meer goed voor een assist. “Die match herinner ik me nog goed. Een schitterende ervaring, voor 60.000 gekke supporters. Hopelijk kunnen we dat nog eens overdoen.” Vanavond zijn er dan wel maar 6.000 Turkse fans. Maar waarom niet?