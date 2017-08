Lukaku en Fellaini profiteren mee van ‘flirt’ Man United: “Scoren op verplaatsing geen probleem meer”

Manchester United stelde gisteren een opvallende nieuwe sponsor voor. De datingapp Tinder, bekend bij vrijgezellen die aan een lief willen geraken, wordt sponsor van de linkermouw van de Red Devils.

De bekendmaking gisteren leidde alvast tot een hoop grapjes over de nieuwe match. “Scoren op verplaatsing is vanaf nu geen probleem meer”, reageerde een fan. “Eindelijk krijgen we een deftige match”, reageerde een andere.

Veel gebruikers van Tinder maakten zich vrolijk over de locatie van het logo op de linkermouw. Links is de kant naar waar gebruikers vegen als ze een profiel niet aantrekkelijk vinden. Manchester United zelf maalt er niet om. De flirt met Tinder levert de club 13 miljoen euro op.