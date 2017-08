Vossen gelooft dat het nog kan voor Club Brugge in de Champions League: “Knokken zoals in de goeie ouwe tijd”

Er moet vanavond gescoord worden. Dan rekenen ze bij Club Brugge in eerste instantie op goalgetter Jelle Vossen. De Limburgse spits zat in de heenmatch nog 90 minuten op de bank, maar hij is klaar. “We willen opnieuw naar de Champions League.”

De opdracht voor Club Brugge is duidelijk: de nul houden en minstens één keer scoren. En laat dat laatste nu net Jelle Vossens hoofdbezigheid zijn. Achttien goals vorig seizoen, waaronder één van die twee doelpunten in de Champions League. De andere maakte José Izquierdo in Leicester, toen de Colombiaan nog het grote offensieve wapen was. Nu is dat – naast de nieuwe chouchou Dennis – de vertrouwde Vossen. En die gelooft in een mirakeltje. “Natuurlijk belooft het moeilijk te worden. Maar we gaan er álles aan doen.”

“We zullen het hier defensief in elk geval beter moeten doen dan thuis. We hebben na die 2-0 misschien wat te weinig mannelijkheid getoond. Dan moet je realistischer voetballen. Dat wordt niet simpel, ze hebben heel wat kwaliteit en ervaring. Eerlijk: ik vond hun tweede helft in Brugge jammer voor ons, maar wel mooi om te zien. We gaan een hecht blok moeten neerzetten. En knokken zoals in de goeie ouwe tijd.”

Knokken voor dat plaatsje in de play-offs voor de Champions League. Want – Vossen steekt het niet weg – Club droomt nog altijd van het kampioenenbal. Van een ‘beetje’ revanche. “Dat leeft niet alleen bij mij. We willen ondanks vorig seizoen weer naar die Champions League.”

Na Lokeren

Er zit weer vertrouwen in de ploeg, na die vier goals in Lokeren. “Indien we daar hadden verloren, moesten we met een heel slecht gevoel naar Istanbul. Er is in de hoofden veel vrijgekomen, na de twijfels over het nieuwe Club van de voorgaande dagen. Er was nood aan een klinkende overwinning. Nu moeten we bevestigen.”

En Vossen weet hoe dat moet. “Niet zo veel ruimte weggeven zoals vorige week in de tweede helft. En dus negentig minuten zo compact mogelijk spelen. En dan op het juiste moment efficiënt zijn. We hebben ons nog niet gewonnen gegeven.”