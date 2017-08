Parket verspreidt laatste foto van vermiste vader Van Quickenborne en doet oproep naar getuigen

Kortrijk - De vader van de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is nog steeds niet terecht. Dat hebben de politie van de zone Vlas en de cel Vermiste Personen woensdagmiddag bekend gemaakt. Georges Van Quickenborne verdween dinsdagmiddag met zijn fiets. Het was zijn zoon zelf die dinsdagavond via de sociale media bekend maakte dat zijn vader Georges al uren spoorloos was.

Volgens de politie werd Georges Van Quickenborne voor het laatst gezien om 14.36 uur in de Noordstraat in Kortrijk. De man werd op zijn fiets gefilmd door de bewakingscamera van museum Texture (zie foto hierboven). Van Quickenborne droeg toen een opvallende grijze pet van het merk Quechua. Hij kan een verwarde indruk geven omdat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De ziekte bevindt zich in een vroeg stadium. Wellicht was hij niet verward toen hij op de fiets stapte, want hij lijkt gekleed voor een fietstocht.

Camerabeelden

De politie van de zone Vlas roept iedereen op om tips te bezorgen over de locatie van Georges Van Quickenborne. Woensdagnamiddag worden extra middelen ingezet om de man te zoeken en worden onder meer beelden van camera's op de openbare weg herbekeken.

Vincent Van Quickenborne was woensdag niet aanwezig tijdens de persconferentie waarop de laatste stand van zaken werd gegeven. Het was de Kortrijkse burgemeester zelf die de verdwijning dinsdag bekend maakte. “Rond 15 uur is hij met zijn fiets van thuis in centrum Kortrijk vertrokken”, schreef hij op Twitter en Facebook. “Hij is spoorloos. Help ons.” De boodschap werd meteen massaal gedeeld. Van Quickenbornes vader is cardioloog. Uitgerekend dinsdag vierde Vincent Van Quickenborne zijn 44ste verjaardag.

Vermist. Rond 15u is mijn vader Georges Van Quickenborne vertrokken met fiets vanuit thuis in centrum Kortrijk. Hij is spoorloos. Help ons. pic.twitter.com/9Qjd8xc32d — VincentVQuickenborne (@VincentVQ) 1 augustus 2017

Intussen verspreidde ook de politie een opsporingsbericht. "Op dinsdag 1 augustus tussen 13 en 15.30 uur verliet Georges Van Quickenborne, een 71-jarige man, zijn woning in de Hendrik Consciencestraat in Kortrijk. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. Hij vertrok met zijn grijze elektrische damesfiets van het merk Koga met grijze zadeltassen."

"De heer Van Quickenborne is normaal gebouwd en 1m75 groot. Hij heeft grijs kortgeknipt haar met voorhoofdskaalheid en bruine ogen. Mogelijk heeft hij zijn bril bij zich. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige hemd, een grijze polar, een lichtgrijze pet en vermoedelijk een kakikleurige sportieve broek met afritsbare broekspijpen. Hij kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken."

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.