Schwalbe in de Premier League levert voortaan fikse straf op, België volgt voorbeeld niet: “Andere cultuur”

Fopduikers in de Engelse Premier League zijn dit seizoen gewaarschuwd. Een speler die een fout of een penalty wil uitlokken door zich te laten vallen, riskeert een schorsing van twee speeldagen. Gele of rode kaarten die als gevolg van een stukje theater worden uitgedeeld, kunnen ook weer worden ingetrokken.

Een panel met een ex-trainer, ex-speler en ex-scheidsrechter buigen zich over discutabele fasen. Ze bekijken de beelden onafhankelijk van elkaar. Als ze alle drie tot de bevinding komen dat een speler zich schuldig maakte aan een schwalbe, wordt hij retroactief gestraft met een schorsing van twee speeldagen.

De regel werd bedacht en toegepast in Schotland, met bevredigende resultaten.

In België zijn er voorlopig geen plannen om schwalbes aan te pakken. “Voorlopig is er geen vraag om extra op te treden”, zegt Johan Verbist, verantwoordelijk voor de arbitrage in België. “In Engeland heerst er ook een andere cultuur.”