Oorlogstank van 102 kilo of is Obbi Oulare gewoon te zwaar? “Zijn gewicht kan een voordeel zijn”

“Ik weeg 102 kilogram. Er mogen een paar kilootjes af.” De bekentenis van Obbi Oulare van Antwerp in Extra Time doet vragen rijzen over het ideale competitiegewicht voor een topspits. Wat heet te dik in de topsport? “Een diepe spits met 100 kilo spieren zou voor elke verdediger een nachtmerrie zijn”, klinkt het bij experts.