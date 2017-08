Solide cijfers in eerste jaarhelft voor Telenet

Telecombedrijf Telenet kan terugkijken op een “solide” eerste jaarhelft, zo zegt CEO John Porter in een toelichting op de halfjaarresultaten die het bedrijf woensdag vrijgaf.

De cijfers lagen in lijn of hoger met waar de analisten op hadden gerekend. Zo kwam de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal uit op 622,3 miljoen euro: 1 procent lager dan een jaar geleden, maar in lijn met de analistenverwachtingen.

De aangepaste ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) in het tweede kwartaal bedroeg 303 miljoen euro: vier procent beter dan een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op 297,3 miljoen euro.

Telenet herbevestigt dan ook zijn prognoses voor heel 2017.