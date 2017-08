Brussels Airlines helpt Lufthana aan recordwinst

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa heeft in het eerste halfjaar recordcijfers bijeengevlogen, onder meer dankzij de resultaten van Brussels Airlines. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Lufthansa.

De Duitsers - honderd procent eigenaar van Brussels Airlines - boekten in het tweede kwartaal een winst van 740 miljoen euro, dankzij dalende kosten en een sterke vraag. “Ons beste eerste halfjaar ooit”, jubelt financieel directeur Ulrik Svensson.

Eén van de sterkhouders binnen de groep is Brussels Airlines, dat in het tweede kwartaal met een positief resultaat bijdroeg tot de resultaten, klinkt het in een toelichting.