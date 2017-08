De agile-aanpak: even een sprintje trekken

Een nieuwe manier van teamwork breekt verder door bij productontwikkeling en in het bedrijfsleven in het algemeen. Projecten en producten worden kort opgevolgd en vormgegeven samen met de klant. Het DOTS-platform van Attentia is een mooi voorbeeld van deze werkwijze, gebaseerd op de zogenaamde agile-aanpak.

“Vroeger was IT onderliggend. Vandaag komt onze digitale oplossing rechtstreeks naar de markt”, situeert Stijn Verstraete, DOTS business line director bij Attentia. DOTS is een digitaal platform waarin klanten een overzicht krijgen van HR- en medische data. “DOTS is een samenwerkingsplatform rond HR & Well-being, waar de kracht echt in de combinatie van beide zit. Daarbij wordt de medewerker centraal gezet, omdat we geloven dat gelukkige werknemers de drijvende kracht zijn achter elke succesvolle organisatie.”

Cross-functioneel

Het vooraanstaande DOTS-platform is opgebouwd rond zogenaamde solutions. “Dit zijn concrete oplossingen in de vorm van functionaliteiten, apps en workflows, meestal ook gecombineerd met diensten van Attentia. Denk hierbij aan payroll, flexibel verlonen of teamplanning, maar ook health & safety en configurable collaboration”, illustreert Verstraete.

Een zeventigtal medewerkers staat in voor de productontwikkeling in DOTS, naast de medewerkers die DOTS succesvol installeren bij de klant. Zij zijn momenteel verdeeld over een zestal productteams. “Wij bouwen teams met focus op de waardencreatie bij de klant. Daarom betrekken wij de klant zo veel mogelijk bij onze ontwikkeling. En daarnaast stellen wij ons interne teams cross-functioneel samen: medewerkers met verschillende competenties.”

Agile

Omdat het DOTS-platform constant aan verandering en vernieuwing onderhevig is, vergt dit ook een flexibele manier van werken. Hiervoor valt de afdeling terug op een agile-aanpak, en scrum in het bijzonder. Dat is een manier van (samen)werken waarbij je een groter product opdeelt in verschillende kleinere features en user stories, die je sneller om de twee weken oplevert in een sprint. “Zo krijg je veel sneller feedback van de gebruikers en klanten én kun je sneller reageren op de wisselende noden.”

Voor je aan zo’n zogenaamde sprint – een ontwikkelingsfase – begint, bepaal je je story map met onder meer het aantal user stories dat je productieklaar moet afleveren. “Maar helemaal in het begin starten we een productvisie en -team via een zogenaamde hackaton waar we het eindproduct en de algemene visie samen vastleggen.” Vaak komen er uit zo’n hackaton – waar dikwijls ook klanten bij zijn – al concrete toepassingen of mock-ups tot stand, zodat er een duidelijke link is met het eindproduct.

>

>

>