Gierige Nederlanders wonen gratis Champions League-duel Club Brugge bij door simpel, maar sluw trucje

Twee Nederlanders woonden vorige week woensdag gratis de Champions Leaguewedstrijd Club Brugge - Basaksehir bij. De Gierige Gasten — zo noemt hun populaire YouTube-kanaal waar ze allerlei dingen gratis proberen te bereiken — slaagden in hun opzet door een simpel, maar sluw trucje... In februari probeerden de Nederlanders het trouwens ook al, maar toen liep hun stunt minder succesvol af.

De Gierige Gasten maakten een e-mailadres aan voor René Eijkelkamp, de Nederlandse aanvaller die tussen 1993 en 1995 bij Club Brugge speelde, en stuurden een mailtje naar de ticketing van Club Brugge. Of ze, als ex-speler, geen gratis tickets konden krijgen om hun ex-club nog eens aan het werk te zien. Tot hun eigen verbazing kregen ze even later al een mailtje terug met twee tickets...

In februari probeerden de Gierige Gasten trouwens ook al om gratis naar Club Brugge te gaan kijken. Toen gingen ze verkleed als Bibi, één van de mascottes van Club, maar dat liep toen minder succesvol af...